पुणे

Land Fraud: भाडेपट्ट्यावरील जमीन परस्पर विक्री प्रकरणात लोणी काळभोरचे माजी सरपंचांसह ७ जणांवर फसवणूक व विश्वासघाताचा गुन्हा

भाडेपट्ट्यावर असलेली पुनर्वसित जमीन तृतीय पक्षाला विक्री; माजी सरपंचांसह सात जणांवर विश्वासघात, फसवणूक व पिकाचे नुकसान प्रकरणी गुन्हा
Land fraud case against former Sarpanch in Loni Kalbhor

Land fraud case against former Sarpanch in Loni Kalbhor

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर : भाडेपट्ट्यावर ताब्यात असलेली जमीन परस्पर विकून विश्वासघात केल्याप्रकरणी लोणी काळभोरचे माजी सरपंच यांचेसह ७ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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