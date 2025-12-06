Loni Kalbhor News : लोणी काळभोर गॅस गळती स्फोटात जखमी झालेल्या महिलेचा उपचारा दरम्यान मृत्यू!

सुनील जगतापथेऊर : सोमवार (१ डिसेंबर) रोजी येथील नेहरू चौकाजवळ असलेल्या जगताप हाईट्स इमारतीत सिलेंडरमधून गॅस गळती होऊन अचानक स्फोट झाल्याची घटना घडली होती. यामध्ये घरांतील महिला भाजून गंभीर जखमी झाली होती.तिचा शनिवार (६ डिसेंबर) रोजी उपचार सुरु असताना मृत्यू झाला आहे. या घटनेमध्ये करूणा मनोज जगताप (वय ४१ रा. जगताप साईट्स, नेहरू चौक, लोणी काळभोर) या मृत्यूमुखी पडल्या आहेत. करुणा जगताप या जगताप हाईट्स मध्ये पहिल्या मजल्यावर आपले पती व दोन मुलांसह रहात होत्या. .१ डिसेंबर रोजी सकाळी त्यांचे पती कामाला तर मुलें शाळेत गेल्याने त्या घरात एकट्या होत्या.घरात गॅसच्या दोन टाक्या व गॅस गिझर आहे.सोमवारी सकाळी गॅस गळती होऊन मोठा स्फोट झाला त्यात दिवाळीला आणलेले फटाके जे घरात शिल्लक राहिले होते त्यांनी पेट घेतला व त्यांचाही यात जोरात बार झाला होता,या स्फोटात करुणा जगताप या गंभीररीत्या होरपळल्या होत्या .हा स्फोट इतका भयंकर होता की,घराचे दरवाजे,खिडक्या तुटून पडल्या.घरात व समोरच्या रस्त्यावर काचांचा खच पडला.घरातील वस्तू जळून खाक झाल्या.याचवेळी नेहरू चौकाजवळील रस्त्यावरून तिघेजण दुचाकीवरून चालले होते..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .या स्फोटाने एक खिडकी तूटून दुचाकीवरुन चाललेल्या एका तरुणाच्या हातावर पडल्याने त्याच्या हाताचे हाड मोडले आहे.पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळवले.दोन्ही जखमींना तत्काळ रुग्णवाहिकेतून लोणी काळभोर येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.करूणा जगताप या स्फोटात भाजल्याने त्यांची प्रकृती गंभीर झाल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना पुणे येथील खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा आज मृत्यू झाला आहे.सुस्वभावी व मनमिळाऊ स्वभाव असलेल्या करुणा जगताप यांचा मृत्यू झालेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.