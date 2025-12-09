Loni Kalbhor Gram Panchayat : लोणी काळभोर ग्रामपंचायतीची मोठी घोषणा; १ एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या निवासी कर थकबाकीवर तब्बल ५०% सवलत!

सुनील जगतापथेऊर : मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियान - २०२५ अंतर्गत ग्रामपंचायत लोणी काळभोर यांचे वतीने १ एप्रिल २०२५ पूर्वीची निवासी मालमत्ता कर थकबाकी व चालू बाकी ३१ डिसेंबर २०२५ अखेर एक रकमी भरल्यास थकबाकी वर ५० टक्के सवलत मिळणार असल्याची माहिती सरपंच नागेश काळभोर व ग्रामसेवक एस. एन. गवारी यांनी दिली. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना ते पुढे म्हणाले की 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान - २०२५' अंतर्गत ग्रामपंचायतींना उत्कृष्ट कामगिरीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामध्ये करसवलत हा एक महत्त्वाचा भाग आहे..विशेषतः,ग्रामपंचायतींना थकबाकी कर वसुलीसाठी प्रोत्साहन म्हणून निवासी मालमत्ता करावर ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,जेणेकरून ग्रामपंचायती अधिक कार्यक्षम होतील आणि गावे समृद्ध होतील.हे अभियान ऑगस्ट २०२५ मध्ये सुरू झाले असून,यात ग्रामपंचायती,पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्पर्धात्मक वातावरण देणे आणि शाश्वत विकासासाठी प्रयत्न करणे हे उद्दिष्ट आहे. हे अभियान केवळ कर सवलतीपुरते मर्यादित नसून, ते ग्रामपंचायतींना अधिक जबाबदार आणि कार्यक्षम बनवून गावांच्या शाश्वत विकासासाठी एक व्यापक प्रयत्न आहे,ज्यामध्ये कर सवलतीसारखे प्रोत्साहनपर घटक समाविष्ट आहेत..Pune Crime : अल्पवयीन मुलीला धमकावून वारंवार लैंगिक अत्याचार; आरोपीवर विमानतळ पोलिसांत गुन्हा दाखल!.महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयानुसार,निवासी मालमत्ता कर थकबाकीदार ग्रामस्थांना ही एक मोठी संधी आहे.यामुळे थकबाकी ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियान अंतर्गत थकबाकी भरुन ५० टक्के पर्यंत सवलत मिळवावी.या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात संपर्क साधावा.असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.