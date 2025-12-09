पुणे

Loni Kalbhor Gram Panchayat : लोणी काळभोर ग्रामपंचायतीची मोठी घोषणा; १ एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या निवासी कर थकबाकीवर तब्बल ५०% सवलत!

Property Tax Discount : लोणी काळभोर ग्रामपंचायतीने निवासी मालमत्ता कर थकबाकीवर तब्बल ५० टक्के सवलत जाहीर केली असून, एकरकमी भरणाऱ्यांना मोठा लाभ मिळणार आहे. समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत ही योजना ग्रामस्थांसाठी महत्त्वाची संधी ठरणार आहे.
थेऊर : मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियान - २०२५ अंतर्गत ग्रामपंचायत लोणी काळभोर यांचे वतीने १ एप्रिल २०२५ पूर्वीची निवासी मालमत्ता कर थकबाकी व चालू बाकी ३१ डिसेंबर २०२५ अखेर एक रकमी भरल्यास थकबाकी वर ५० टक्के सवलत मिळणार असल्याची माहिती सरपंच नागेश काळभोर व ग्रामसेवक एस. एन. गवारी यांनी दिली. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना ते पुढे म्हणाले की 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान - २०२५' अंतर्गत ग्रामपंचायतींना उत्कृष्ट कामगिरीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामध्ये करसवलत हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

