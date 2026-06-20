Kunjiarwadi theft : कुंजीरवाडीतील किराणा दुकान फोडून १५ लाखांची रोकड व ऐवज लंपास

लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील पुणे–सोलापूर महामार्गालगत असलेल्या कुंजीरवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील किराणा दुकान अज्ञात चोरट्यांनी मध्यरात्री घरफोडी करत १५ लाख रुपयांच्या रोख रकमेसह एकूण १५ लाख २८ हजार रुपयांचा ऐवज चोरी करून नेला असल्याची घटना उघडकीस आली आहे. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..याप्रकरणी विकास बिरजु गुप्ता (वय ४६, रा. कुंजीरवाडी) यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुप्ता यांचे पुणे–सोलापूर महामार्गालगत आयुष रुग्णालयाशेजारी "सोमेश ट्रेडर्स" नावाचे किराणा दुकान आहे. १७ जून रोजी रात्री दहा वाजता दुकान बंद करून ते घरी गेले होते. १८ जून रोजी सकाळी ते नेहमीप्रमाणे दुकान उघडण्यासाठी आले असता त्यांना दुकानाचा कडी-कोयंडा तुटलेला आढळून आला. आत प्रवेश केल्यावर दुकानातील सामान अस्ताव्यस्त पडलेले दिसले. तसेच १० तुपाच्या भरण्या, १५ किलो ड्रायफ्रूट, सीसीटीव्हीचा डीव्हीआर व कपाटातील १५ लाख रुपयांची रोकड गायब असल्याचे निदर्शनास आले..घटनेची माहिती मिळताच लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अरुण जाधव, पोलीस अंमलदार अशोक गिरी, कुंजीरवाडीचे माजी सरपंच सचिन तुपे, पोलिस पाटील मिलिंद कुंजीर तसेच अन्य पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास सुरू केला आहे. याप्रकरणी अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.