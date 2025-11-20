पुणे

Pune Crime : पोलिसांना पाहताच पळाला; तरीही जेरबंद; लोणी काळभोरात एम.डी.सह विक्रेता अटक!

Drug Seizure : लोणी काळभोर येथील पाषाणकर बाग परिसरात पुणे गुन्हे शाखेच्या कारवाईत ७ ग्रॅम ९९ मिलीग्रॅम एम.डी. जप्त करण्यात आला. सुमारे १.८० लाख किमतीच्या अंमली पदार्थांसह आरोपीला अटक करून पुढील तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सुनील जगताप

थेऊर : लोणी काळभोर येथे गुन्हे शाखा,पुणे शहर पोलीस पथकाने येथील पाषाणकर बाग परिसरात एकास ताब्यात घेऊन त्याचेकडून सुमारे १ लाख ८० हजार ९२० रुपये किंमतीचा ७ ग्रॅम ९९ मिलीग्रॅम (एम.डी.) अंमली पदार्थ जप्त केला आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी अफसर अहेसान अंन्सारी (वय ३१, रा.पाषाणकर बाग,गॅस एजन्सी शेजारी लोणी काळभोर,ता हवेली,जि पुणे)याला १९ नोव्हेंबर रोजी १.३५ वाजण्याच्या सुमारास पाषाणकर बाग,काळभोर हाईटस,समोर असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी रोडवर जेरबंद करण्यात आले आहे.

