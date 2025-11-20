Pune Crime : पोलिसांना पाहताच पळाला; तरीही जेरबंद; लोणी काळभोरात एम.डी.सह विक्रेता अटक!

सुनील जगतापथेऊर : लोणी काळभोर येथे गुन्हे शाखा,पुणे शहर पोलीस पथकाने येथील पाषाणकर बाग परिसरात एकास ताब्यात घेऊन त्याचेकडून सुमारे १ लाख ८० हजार ९२० रुपये किंमतीचा ७ ग्रॅम ९९ मिलीग्रॅम (एम.डी.) अंमली पदार्थ जप्त केला आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी अफसर अहेसान अंन्सारी (वय ३१, रा.पाषाणकर बाग,गॅस एजन्सी शेजारी लोणी काळभोर,ता हवेली,जि पुणे)याला १९ नोव्हेंबर रोजी १.३५ वाजण्याच्या सुमारास पाषाणकर बाग,काळभोर हाईटस,समोर असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी रोडवर जेरबंद करण्यात आले आहे..युनिट ६ गुन्हे शाखेचे पोलीस हवालदार नितीन मारूती मुंढे यांनी त्यांचे विरुद्ध फिर्याद दिली आहे.या संदर्भातील सविस्तर हकीकत अशी की बुधवार (१९ नोव्हेंबर) रोजी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितिनकुमार नाईक, पोलीस उपनिरीक्षक अस्मिता लाड,पोलीस हवालदार मुंडे,महाडिक,गोसावी व चालक पोलीस शिपाई बास्टेवाड तसेच युनिट-६ कडील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मदन कांबळे,पोलीस हवालदार सकटे,कारखिले,पानसरे हे पुणे शहर आयुक्तालयाचे हद्दीत रात्री पेट्रोलिंग करत होते.सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीनकुमार नाईक हे पेट्रोलिंग दरम्यान पाषाणकर बाग, काळभोर हाईटस,ता हवेली,जि पुणे सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक रोडवर १.३० वाजण्याच्या सुमारास सहकाऱ्यांसह आले असता, त्यांना तेथे एक इसम रोडचे कडेला उभा असलेले दिसला, त्याची हालचाल संशयास्पद वाटल्याने पोलीस त्याचेकडे चौकशी साठी निघाले असता पोलिसांची चाहूल लागताच त्याने तेथून पळ काढला. जाण्याचा पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करुन जेरबंद करण्यात यश मिळवले..Pune Crime : आळेफाटा पोलिसांची मोठी कामगिरी; आंतरजिल्हा घरफोडी टोळीचे दोघे अटकेत, ८.५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.चौकशीत त्याने आपले नाव अफसर अहेसान अंन्सारी असे सांगितले.त्याची तपासणी केली असता त्यांचेकडे लोणी काळभोर मध्ये १ लाख ८० हजार ९२० रुपये किंमतीचे ७ ग्रॅम ९९ मिलीग्रॅम (एम.डी.)अंमली पदार्थ,२० हजार रुपये किंमतीचा एक सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल, इलेक्ट्रीक वजनकाटा,पिशवी,चमचा,झिप-लॉक पारदर्शक १७ रिकाम्या पाउच असा मुद्देमाल मिळून आला असून, तो पोलिसांनी जप्त केला आहे. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक बाबर करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.