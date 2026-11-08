Pune Crime: लोणी काळभोरमध्ये खळबळ! खोकलाई चौकातून घरी निघालेली २७ वर्षीय विवाहिता बेपत्ता; अपहरणाचा संशय

लोणी काळभोर : येथील सिद्राम मळा परिसरातील २७ वर्षीय विवाहिता बेपत्ता झाल्याची घटना समोर आली आहे. सासूसोबत झालेल्या किरकोळ वादानंतर चुलत्यांकडे राहण्यासाठी गेलेली ही विवाहिता ४ नोव्हेंबर रोजी खोकलाई चौकातून घरी जाण्यासाठी निघाली; मात्र घरी न परतल्याने तिच्या बेपत्ता होण्याचे गूढ निर्माण झाले आहे. तिचे अपहरण झाल्याचा संशय पतीने व्यक्त केला असून, याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.पोलिस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित विवाहिता आणि तिच्या सासूमध्ये २८ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता. या वादानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २९ ऑक्टोबर रोजी ती घरातून निघून चुलत्यांकडे राहण्यासाठी गेली होती. .त्यानंतर ४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी सुमारे दहा वाजण्याच्या सुमारास तिच्या चुलत भावाने तिला दुचाकीवरून खोकलाई चौकात सोडले. तेथून घरी जात असल्याचे सांगून ती निघाली; मात्र त्यानंतर ती घरी पोहोचलीच नाही..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.\rबराच वेळ होऊनही पत्नी घरी न परतल्याने पतीने आई व इतर नातेवाइकांच्या मदतीने खोकलाई चौक आणि परिसरात तिचा शोध घेतला. मात्र, ती कुठेही आढळून आली नाही. अखेर अज्ञात व्यक्तीने पत्नीचे अपहरण केले असावे, असा संशय व्यक्त करीत पतीने पोलिसांत धाव घेतली. या प्रकरणाचा पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.