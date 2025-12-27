पुणे

Loni Kalbhor Crime : सराईत गुन्हेगार सद्दाम अन्सारीवर कडक कारवाई; एमपीडीएअंतर्गत एक वर्षासाठी स्थानबद्ध!

MPDA Detention : लोणी काळभोर परिसरात सातत्याने गुन्हेगारी कृत्ये करणाऱ्या सराईत गुन्हेगार सद्दाम अन्सारीवर पोलिसांनी एमपीडीए कायद्यान्वये कारवाई केली. सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी त्यास एक वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्यात आले आहे.
Loni Kalbhor police detain habitual offender Saddam Ansari under MPDA Act

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

थेऊर : पोलीसांकडुन करण्यात आलेल्या प्रतिबंधक कारवाईस न जुमानता सातत्याने राजरोसपणे गुन्हेगारी कृत्य करीत असलेला सराईत गुन्हेगार सद्दाम अन्सारी यास लोणी काळभोर पोलीसांनी १ वर्षाकरीता स्थानबध्द केले आहे. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये,लोकांमध्ये दहशत करणारे सराईत गुन्हेगारांच्या हालचालींवर नजर ठेवुन त्यांचे विरुध्द ठोस व परिणामकारक कारवाई करुन त्यांचे समूळ उच्चाटन करणेबाबतचे आदेश देण्यात आलेले होते.

police
pune
Criminal cases
Loni Kalbhor
MPDA ACT

