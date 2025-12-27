Loni Kalbhor Crime : सराईत गुन्हेगार सद्दाम अन्सारीवर कडक कारवाई; एमपीडीएअंतर्गत एक वर्षासाठी स्थानबद्ध!

सुनील जगतापथेऊर : पोलीसांकडुन करण्यात आलेल्या प्रतिबंधक कारवाईस न जुमानता सातत्याने राजरोसपणे गुन्हेगारी कृत्य करीत असलेला सराईत गुन्हेगार सद्दाम अन्सारी यास लोणी काळभोर पोलीसांनी १ वर्षाकरीता स्थानबध्द केले आहे. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये,लोकांमध्ये दहशत करणारे सराईत गुन्हेगारांच्या हालचालींवर नजर ठेवुन त्यांचे विरुध्द ठोस व परिणामकारक कारवाई करुन त्यांचे समूळ उच्चाटन करणेबाबतचे आदेश देण्यात आलेले होते..त्यानुसार लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार सद्दाम इरफान अन्सारी(वय २१,रा.इंदिरानगर,कदमवाकस्ती,लोणी काळभोर,ता,हवेली,जि,पुणे) हा पोलीसांकडुन करण्यात आलेल्या प्रतिबंधक कारवाईस न जुमानता सातत्याने घातक धारदार हत्यारांनी इच्छापुर्वक जबर दुखापत पोहचवणे,बेकायदेशीर जमाव जमवून दंगा करणे,बेकायदेशिरपणे घातक शस्त्र जवळ बाळगणे,घातक हत्याराच्या जोरावर दहशत पसरविणे अशा प्रकारचे गुन्हेगारी कृत्य राजरोसपणे करीत असल्याने त्यास पुणे शहरातुन हद्दपार करणेत आले,परंतु नमुद सराईत आरोपी हा हद्दपारची कारवाई करुन देखील गुन्हेगारी कृत्य करुन सार्वजनिक सुव्यवस्थेत बाधक असलेली कृत्ये करत होता. .Mumbai Crime: हिंदी बोलली म्हणून ६ वर्षाच्या चिमुकलीला संपवलं; आईचं निर्दयी कृत्य, पण तपासात वेगळंच सत्य समोर आलं.तो प्रतिबंधात्मक कारवाईला जुनामत नसल्याने सामान्य लोकांचे मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊन दहशतीची परिस्थीती निर्माण झालेली होती.अन्सारी यांचे दहशतीला आळा बसण्याकरीता प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणुन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी एम.पी.डी.ए.कायदयान्वये स्थानबध्द करणे बाबतचा प्रस्ताव तयार करुन पोलीस आयुक्त,पुणे शहर यांचेकडे पाठविला असता पोलीस आयुक्त यांनी सराईत गुन्हेगार अन्सारी यास अमरावती मध्यवर्ती कारागृह येथे एक वर्षे कालावधीकरीता स्थानबध्द करण्यात आलेले आहे..सदरची कारवाई वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे,पोलीस निरीक्षक,(गुन्हे)स्मिता पाटील,पोलीस उपनिरीक्षक उदय काळभोर,पोलीस हवालदार सुनिल नागलोत,तेज भोसले,पोलीस अंमलदार प्रशांत नरसाळे,दिपक सोनवणे,महिला पोलीस अंमलदार योगिता भोसुरे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.