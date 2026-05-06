Loni Kalbhor Crime: पत्नीला जीवे मारण्याची धमकी; लोणी काळभोरमध्ये मध्यरात्री छापा, तलवार जप्त!

लोणी काळभोर : पत्नीला जीवे ठार मारण्याची धमकी देत घरात धारदार तलवार लपवून ठेवल्याच्या गंभीर प्रकरणात लोणी काळभोर (ता. हवेली) पोलिसांनी मध्यरात्री कारवाई करत आरोपीला ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे संभाव्य मोठा अनर्थ टळला आहे. .वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी प्राजक्ता मनीष पाबळे यांना त्यांचे पती मनीष बाबुराव पाबळे (वय ४१, रा. पाषाणकर बाग, लोणी काळभोर) यांनी बंदुकीने ठार मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार केली होती. यासंदर्भातील व्हॉईस रेकॉर्डिंगही पोलिसांकडे दिले होते..या तक्रारीची दखल घेत पोलीस उपनिरीक्षक दिगंबर सोनटक्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने मंगळवार (५ मे) रोजी पहाटे पावणे दोन वाजण्याच्या सुमारास घरावर छापा टाकला. सुरुवातीला पापंबळे याने झडतीस विरोध व टाळाटाळ केली, परंतु पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया समजावून सांगितल्यानंतर घराची सखोल तपासणी करण्यात आली. झडतीदरम्यान घरातील लोखंडी कपाटात लपवून ठेवलेली एक धारदार लोखंडी तलवार पोलिसांच्या हाती लागली. ही तलवार सुमारे ७१ सेंटीमीटर लांबीची असून तिच्या पात्याला धार असल्याचे आढळले. पोलिसांनी ती जप्त केली आहे..MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.या प्रकरणी पोलीस अंमलदार निखील श्रीरंग मेमाणे यांनी सरकारच्यावतीने पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार मनीष पाबळे याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय पुणे शहर पोलीस प्रशासनाने जारी केलेल्या प्रतिबंधक आदेशाचे उल्लंघन केल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.