पुणे

Dating Apps Fraud : भास प्रेमाचा, फास पैशांचा! डेटिंग ॲपवरून अनेकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक

सावज शोधून त्याला गोड बोलून वासनेच्या किंवा गुंतवणुकीच्या जाळ्यात ओढायचे आणि शेवटी बनावट पोलिस अधिकारी बनून लाखो रुपयांची खंडणी उकळायची.
Dating apps

Dating apps

E sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - आधी डेटिंग ॲपवर सुंदर तरुणीच्या नावाने बनावट प्रोफाइल तयार करायचे... नंतर सावज शोधून त्याला गोड बोलून वासनेच्या किंवा गुंतवणुकीच्या जाळ्यात ओढायचे आणि शेवटी बनावट पोलिस अधिकारी बनून लाखो रुपयांची खंडणी उकळायची. सायबर चोरट्यांकडून शहरात अशा गुन्ह्यांचा आलेख वेगाने वाढत चालला आहे.

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