Ajit Pawar : ‘रोजगार बुडाला तरी चालेल, दादांना अखेरचे बघून येतो’; ज्ञानोबा अवसरकर

घरी आलो, बायकोला सगळे सांगितले. खिशात दोन हजार रुपये घेतले आणि ‘दादाला अखेरचे बघून येतो’, असे म्हणत सायंकाळी घर सोडले,’
बारामती - ‘नेहमीप्रमाणे कामाला गेलो होतो. तिथे सगळी लोकं मोबाईलमध्येच डोकं घालून बसलेली दिसली. काय झालेय रे, म्हणून पाहिले, तर अजितदादा गेल्याची बातमी दिसली. मटकन खालीच बसलो. काहीच सुचत नव्हते...कामावरून लवकर निघतो, असे मालकाला सांगितले.

