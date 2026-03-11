पुणे

Pune News: चाकणमध्ये काळाबाजार तेजीत! अठराशे रुपयांचा सिलिंडर १० हजारांना, हॉटेल व्यवसायाला तडाखा..

सकाळ वृत्तसेवा
चाकण : चाकण व परिसरात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून, १८०० रुपयांचा सिलिंडर काळ्या बाजारात चक्क १० हजार रुपयांना विकला जात आहे. यामुळे हॉटेल व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडले असून प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

