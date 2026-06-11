पुणे

Gas Cylinder KYC : केवायसीअभावी सिलिंडरला नकार; ग्राहकांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचे वितरकांचे आवाहन

घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी सुरू केलेल्या ई-केवायसी मोहिमेमुळे गॅस वितरणात अडचणी निर्माण होत आहेत.
Gas Cylinder

Gas Cylinder

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी सुरू केलेल्या ई-केवायसी मोहिमेमुळे गॅस वितरणात अडचणी निर्माण होत आहेत. केवायसी पूर्ण न झालेल्या ग्राहकांना काही गॅस वितरकांकडून सिलिंडर देण्यास नकार दिला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.

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