वाहनतळावरून गोळीबार; लखनौत तिघांचा मृत्यू

गाडी उभी करण्याचा वाद;
लखनौत गोळीबारात तीन ठार
मृतांत पिता पुत्राचा समावेश; आरोपीला अटक
लखनौ, ता. २६ (पीटीआय): वडाच्या झाडाजवळील मोकळ्या जागेत मोटार उभी करण्यावरून झालेल्या वादातून एका व्यक्तीने केलेल्या गोळीबारात तिघांचा मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेशातील लखनौच्या सआदतगंज परिसरात सोमवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास ही घटना घडली. या प्रकरणी आरोपी ऋषभ शुक्ला (वय ३०) याला पोलिसांनी घटनास्थळावरून अटक केली आहे.
ब्राह्मणी टोला, नौबस्ता परिसरात दोन शेजारी कुटुंबांमध्ये मोकळ्या जागेत मोटार उभी करण्यावरून वाद झाला. मृत व्यक्ती तिवारी कुटुंबातील असून, दुसऱ्या कुटुंबातील शुक्ला याच्याशी त्यांचा वाद झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पश्चिम विभागाचे पोलिस उपायुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोकळ्या जागेत मोटार उभी करण्यास तिवारी कुटुंबीयांनी आक्षेप घेतल्यानंतर वाद वाढला. त्यावेळी शुक्ला याने पिस्तूल काढून तिघांवर गोळ्या झाडल्याचा आरोप आहे. या गोळीबारात शिवाजी तिवारी (वय ६२), शिवेंद्र तिवारी (वय ५५) आणि सुयश तिवारी (वय ३०) हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना रुग्णवाहिका आणि पोलिसांच्या वाहनांतून किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठाच्या (केजीएमयू) ट्रॉमा सेंटरमध्ये नेण्यात आले. त्यापैकी दोघांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर तिसऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी आरोपीकडून कथितरीत्या गुन्ह्यात वापरलेले पिस्तूल आणि चार रिकाम्या काडतुसांची जप्ती केली आहे. मृतांपैकी दोघे पिता-पुत्र होते. मृतांच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील तपास सुरू आहे. गोळीबारापर्यंत वाद कसा वाढला, याचा तपास केला जात आहे. घटनेनंतर परिसरातील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
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