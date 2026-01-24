पुणे: पुण्यात पाच दिवस सुरू असलेल्या ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’ सायकल स्पर्धेची सांगता शुक्रवारी (ता. २३) मोठ्या दिमाखात झाली. ली निंग स्टार संघाच्या ल्यूक मडग्वेने विजेतेपदावर मोहर उमटवली; तर सांघिक विजेतेपद ली निंग स्टार संघाने पटकावले. चौथ्या आणि अखेरच्या टप्प्यात श्नायर्को अॅलिक्सेई एक तास ५६ मिनिटे ५४ सेकंदांत ९५ किलोमीटरचे अंतर पार करत अव्वल आला. .Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातून प्रवास करत अखेरचा टप्पा सायकलपटूंनी पूर्ण केला. ५७८ मीटरची चढण पार करून शर्यत पुण्याच्या अनेक ऐतिहासिक रस्त्यांवरून आणि शनिवारवाड्यासारख्या वास्तूच्या जवळून गेली. चार टप्प्यांत सायकलस्वारांनी एकूण ४३७ किलोमीटर अंतर पार केले. यात ली निंग स्टार संघाने २८ तास ४१ मिनिटे १९ सेकंद अशा एकत्रित वेळेसह संघ क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले. ल्यूक याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर चीनच्या संघाने सर्व चार टप्प्यांवर आपले वर्चस्व राखले..स्पेनचा बर्गोस बर्पेललेट बीएच संघ (२८ तास ४२ मिनिटे ९ सेकंद) दुसऱ्या; तर मलेशियाचा तेरेंगानू सायकलिंग संघ (२८ तास ४८ मिनिटे १९ सेकंद) तिसऱ्या स्थानावर राहिला. शुक्रवारी चौथ्या टप्प्यात ली निंग स्टार संघाच्या अॅलिक्सेईने बाजी मारली. त्याचा सहकारी कॅमेरून निकोलस स्कॉट याने दुसऱ्या क्रमांकावर शर्यत पूर्ण केली, तर रूजाई इन्शुरन्स विनस्पीड संघाच्या डायलन हॉपकिन्स याने तिसरे स्थान मिळवले. .ल्यूकने पहिल्या टप्प्यात आपल्या नावे केलेली ‘यलो जर्सी’ शेवटपर्यंत स्वतःकडे राखली. सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे त्याने स्पर्धेत सर्वाधिक गुण मिळविणारा खेळाडू म्हणून ‘ग्रीन जर्सी’देखील पटकावली..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.माझा संघ खरोखरच खूप चांगला आहे. त्यांनी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत माझी काळजी घेतली. तुम्ही गेल्या दोन दिवसांत पाहिल्याप्रमाणे आमच्या इतर दोन रायडर्सनी विजय मिळवला. त्यामुळे आम्ही तीन वेगवेगळ्या रायडर्ससह विजय मिळवले आहेत. आजचा विजय मिळवण्यासाठी खूप कष्ट, उत्तम सांघिक काम, भरपूर सराव आणि तासन् तास दिलेला वेळ या सर्वांचे योगदान आहे. त्यामुळे हा विजय माझ्या संघासाठी आहे. मी याआधी कधीही अशी गर्दी पाहिली नव्हती. संपूर्ण मार्गावर प्रचंड लोक होते. रस्त्याच्या बाजूला लोकांच्या रांगा लागल्या होत्या. सर्वांसमोर स्पर्धेत भाग घेणे आनंददायी होते. मला पुढच्या वर्षी पुन्हा येथे यायला नक्कीच आवडेल.- ल्यूक मग्डवे, विजेता सायकलपटू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.