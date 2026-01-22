Pune Grand Tour Competition : डोंगराळ मार्गावर ल्यूक चमकला; पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पुणे - पुरंदर, राजगड आणि हवेली तालुक्यासह शहरी भागातून ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’चा दुसरा टप्पा बुधवारी (ता. २१) पूर्ण झाला. ऐतिहासिक, ग्रामीण आणि डोंगराळ भागांतून जाणारा हा आव्हानात्मक मार्ग असल्याने सायकलपटूंचा ताकद, तंत्र आणि सहनशक्तीचा कस लागला. सलग दुसऱ्या दिवशी चीनच्या ली निंग स्टार संघाचा ल्यूक मडग्वेने चमकदार कामगिरी करत सर्वोत्तम गुण मिळवले. त्याने दोन तास ३१ मिनिटे ४९ सेकंद वेळ नोंदवत यलो जर्सी पटकावली..ढगाळ वातावरणात दुपारी साडेबारा वाजता कॅम्पमधून स्पर्धेला सुरुवात झाली. हा टप्पा सायकलपटूंच्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमतेचा कस पाहणारा ठरला. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी झेंडा दाखविल्यानंतर या टप्प्याला सुरुवात झाली.यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे शहर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील १०५.३ किलोमीटर अंतरावर झालेल्या स्पर्धेत किल्ले, तीव्र चढण आणि तेवढाच धोकादायक उतार होता..पहिल्या टप्प्यामध्येही ल्यूकने बाजी मारली होती. दुसऱ्या टप्प्यातही अव्वल स्थान पटकावीत सलग दुसऱ्यांदा त्याने यलो जर्सीचा मान मिळवला. या सलग दोन विजयांमुळे खडतर मार्गावर स्पर्धेत पुढे जात असताना त्याने आघाडी कायम राखली आहे.थायलंडच्या रुजाई इन्शुरन्स विनस्पीड संघाच्या ॲलन कार्टर बीटल्सने दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली, तर बेल्जियमच्या टार्टेलेटो-इसोरेक्स संघाच्या योर्बेन लॉरिसेनने तिसरे स्थान पटकावले. नियमानुसार अव्वल क्रमांक मिळविल्याने ल्यूकला दहा सेकंदांचा बोनस, बीटल्सला सहा सेकंद आणि लॉरिसेनला चार सेकंदांचा बोनस देण्यात आला..ग्रामीण भागात जल्लोषात स्वागतसायकलपटू गावत पोहोचताच रस्त्याच्या दुतर्फा थांबलेल्या नागरिकांनी त्यांचे जल्लोषात स्वागत केले. हेच चित्र स्पर्धा मार्गावरील सर्व गावांमध्ये बघण्यास मिळाले. शाळेतील मुलांचा सहभाग उल्लेखनीय होता. याशिवाय या टप्प्याच्या सुरुवातीला आणि समारोपाला पुणेकरांची उपस्थिती मोठी होती. समारोपाच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या मुलांसमवेत खेळाडूंनी सेल्फी घेऊन आनंद द्विगुणित केला. स्पर्धकांनी त्यांची पाण्याची बाटली आणि विजेत्या खेळाडूंना मिळालेली मस्कॉट इंदू उपस्थितांना दिल्याने नागरिकांनी जल्लोष केला..विविध श्रेणीतील विजेतेयलो जर्सी (एकूण आघाडी) - ल्यूक मडग्वेपोल्का डॉट जर्सी (किंग ऑफ द माउंटन) - स्टीफन बेनेटोन (सीसीएन, गुआम)ऑरेंज जर्सी (सर्वोत्कृष्ट आशियाई रायडर) - जंबालजम्ट्स सेनबायर (बुरगोस बरपेलेट बीएच, स्पेनचा संघ)व्हाइट जर्सी (सर्वोत्कृष्ट युवा रायडर) - टिसेन व्हिएगो (विलेरपोएग ग्रुट ॲमस्टरडॅम, नेदरलँड्स)ब्लू जर्सी (भारताचा आघाडीचा रायडर) - मानव सारडा (इंडियन डेव्हलपमेंट टीम) .सहा सायकलपटूंची एकाच वेळी शर्यत पूर्ण...लढत इतकी तीव्र होती, की पहिल्या सहा सायकलपटूंनी दोन तास ३१ मिनिटे ४९ सेकंद अशा एकाच वेळेत शर्यत पूर्ण केली. स्पेनच्या बर्गोस बुरपेलेट बीएच संघाचे क्लेमेंट एलोनो आणि जंबालजम्ट्स सेनबायर यांनी अनुक्रमे चौथे आणि पाचवे स्थान मिळवले, तर गुआमच्या यूरोसायकलिंगट्रिप्स - सीसीएन संघाचा स्टीफन बेनेटोन सहाव्यास्थानी राहिला. ‘फोटो फिनिश’च्या आधारे ही क्रमवारी निश्चित करण्यात आली..आज दमछाक करणारा रस्ता होता. यात अनेक चढ-उतार होते. मी शेवटपर्यंत तग धरला आणि एका लहान गटातून स्प्रिंट करण्यात यशस्वी झालो. हीच माझी जमेची बाजू आहे आणि आज पुन्हा एकदा मी त्याची अंमलबजावणी करू शकलो याचा आनंद आहे. अंतिम टप्प्यात वेग वाढविण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण सर्वच स्पर्धक ताकदीचे आहेत.- ल्यूक मडग्वे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.