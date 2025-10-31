Shirur Accident : आरामबसची पुढे चाललेल्या मोटारीला धडक; दोन्ही बससह मोटारीतील १६ प्रवासी जखमी

शिरूर - चालकाचा ताबा सुटलेल्या आरामबसची पुढे चाललेल्या मोटारीला धडक बसली. त्यामुळे अनियंत्रीत झालेली ही बस त्याच वेगात पुढे चाललेल्या दुसऱ्या एका बसवर जावून आदळली. पुणे - अहिल्यानगर महामार्गावर रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) जवळील खंडाळे माथा परिसरात शुक्रवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास झालेल्या या अपघातात दोन्ही बससह मोटारीतील १६ प्रवासी जखमी झाले. अपघातानंतर तीनही वाहने रस्त्यातच आडवी - तिडवी झाल्याने ती हटवताना दोन तासांहून अधिक काळ या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती..खासगी बसचा चालक सचिन श्रीकिसन तायडे (वय ३२, रा. मंगळूर नवघरे, ता. चिखली, जि. बुलढाणा) याच्यासह शेरखान अजित मुल्ला (रा. चऱ्होली, आळंदी रोड, जि. पुणे), सिद्धार्थ अशोक इंगळे (रा. शिरला अंधारे, ता. पातूर, जि. अकोला), सौरभ रामचंद्र देशमुख, असिक असद शेख, चित्रा रमेश जोशी, राज पंजाबराव सुरवारे (सर्व रा. खामगाव, ता खामगाव, जि. बुलढाणा), कैस्सार जुबेर शेख व गुड्डू छेगझास (दोघे रा. छत्रपती संभाजीनगर), बंडू जवाहर जगताप (रा. चिंचवड, पुणे), अमित वासुदेव सावंत व अनिल वासुदेव सावंत (दोघे रा. धामणा, ता. जि. अकोला), पृथ्वीराज राहुल इंगळे, प्राची केदार बर्वे (रा. शिवाजीनगर, पुणे), संगिता शंकर माहुरे (रा. हिंजवडी, ता. मुळशी, पुणे) व काव्या सचिन विधाटे (रा. बाणेर, पुणे) हे या अपघातात जखमी झाले असून, गंभीर जखमी झालेल्या चौघांवर पुण्यातील खासगी रूग्णालयात; तर इतर जखमींवर शिरूर व शिक्रापूर येथील खासगी रूग्णालयात उपचार चालू आहेत. बसचालक तायडे याच्याविरूद्ध रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, तायडे हा आपल्या ताब्यातील खासगी आराम बस (क्र. एमएच १४ सीडब्ल्यू ४१५५) घेऊन पुण्याच्या दिशेने भरधाव निघाला असताना खंडाळे माथ्याजवळील तीव्र वळणावर हॉटेल नम्रता समोर चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले. त्याचवेळी पुढे चाललेल्या एर्टीगा मोटारीला (क्र. एमएच १२ युसी ३६८६) उजव्या बाजूने बसची धडक बसली..त्यामुळे मोटार रस्त्याच्या खाली गेली. तशाच अवस्थेत पुढे चाललेल्या बसवर (क्र. एमएच १९ सीएक्स ४८८४) ही आरामबस आदळली. अपघातस्थळाचे चित्र इतके भयानक होते की आरामबसच्या पुढील बाजूचा दुसऱ्या बसच्या मागील बाजूचा आणि मोटारीच्या उजव्या बाजूचा चक्काचूर झाला. तीनही वाहनांचे अनेक भाग रस्त्यात विखूरल्याने व जखमी प्रवाशांच्या आरडाओरड्याने अपघातस्थळी भयान चित्र पसरले..या अपघाताची माहिती मिळताच शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांनी पोलिस पथकासह घटनास्थळी धाव घेत जखमींना उपचारासाठी रूग्णालयात हलविले. या अपघातानंतर तीन्ही वाहने रस्त्यातच आडवी - तिडवी झाल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली. पुण्याहून नगरकडे जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या..अनेक वाहनचालकांनी विरूद्ध दिशेने पुढे जाण्याचा प्रयत्न केल्याने त्या मार्गिकेवरील वाहतूकही विस्कळीत झाली. अखेर पोलिसांनी स्थानिक तरूणांच्या मदतीने ठिकठिकाणी उभे राहून वाहतूक सुरळीत केली. या अपघातप्रकरणी रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी खासगी बसचालक तायडे याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार संतोष पवार हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.