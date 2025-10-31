पुणे

Shirur Accident : आरामबसची पुढे चाललेल्या मोटारीला धडक; दोन्ही बससह मोटारीतील १६ प्रवासी जखमी

चालकाचा ताबा सुटलेल्या आरामबसची पुढे चाललेल्या मोटारीला धडक बसली. त्यामुळे अनियंत्रीत झालेली ही बस त्याच वेगात पुढे चाललेल्या दुसऱ्या एका बसवर जावून आदळली.
नितीन बारवकर
शिरूर - चालकाचा ताबा सुटलेल्या आरामबसची पुढे चाललेल्या मोटारीला धडक बसली. त्यामुळे अनियंत्रीत झालेली ही बस त्याच वेगात पुढे चाललेल्या दुसऱ्या एका बसवर जावून आदळली. पुणे - अहिल्यानगर महामार्गावर रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) जवळील खंडाळे माथा परिसरात शुक्रवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास झालेल्या या अपघातात दोन्ही बससह मोटारीतील १६ प्रवासी जखमी झाले. अपघातानंतर तीनही वाहने रस्त्यातच आडवी - तिडवी झाल्याने ती हटवताना दोन तासांहून अधिक काळ या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती.

Passengers

