Kharadi Water Issue : भरीव मालमत्ता कर देणाऱ्या भागातील नळ कोरडेच, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष;पाणीपुरवठा योजनेची गरज

वडगाव शेरी : खराडीतील गंगा रिट्रीट चोखी ढाणी परिसरात अनेक गगनचुंबी गृहप्रकल्प उभे आहेत, परंतु पुणे महापालिकेकडून पाण्याची कोणतीच योजना अस्तित्वात नसल्यामुळे या परिसरातील सोसायट्यांना पाण्यासाठी दर महिन्याला लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाने या भागासाठी टाक्या बांधून आणि जलवाहिन्या टाकून पाणीपुरवठा योजना राबवावी, अशी येथील रहिवाशांची मागणी आहे..खराडीतील पंचशील टॉवर आणि ढोले पाटील इंजिनिअरिंग कॉलेज परिसरात गंगा रिट्रीट, क्लोव्हर पार्क, वर्ल्ड ऑफ जॉय, लोधा, ओटू, पिओजे, चोखी ढाणी, ब्लॉसम पार्क, मॅजेस्टिक, यो व्हिला, ऑक्स्फर्ड शाळा परिसर, अलटेयर, फेलमनते अशा अनेक मोठ्या गृहरचना संस्था आणि विंटेज आयटी पार्कसारखे मोठे व्यावसायिक प्रकल्प उभे राहिले आहेत..या सगळ्या प्रकल्पांना पिण्याची पाणीपुरवठा करणारी एकही टाकी या परिसरात नाही. वाघोली आणि लोहगाव परिसराला भामा-आसखेड प्रकल्पाचे पाणी मंजूर झाले आहे. मात्र, या भागाकडे पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे.स्थानिक पदाधिकारी शिवदास उबाळे म्हणाले, ‘‘या भागातील पाण्याची गरज लक्षात घेता महापालिकेला हस्तांतरित झालेल्या गायरान जागा आणि ॲमिनिटी स्पेसवर निधी उपलब्ध करून टाक्यांचे बांधकाम करणे आणि जलवाहिन्या टाकणे गरजेचे आहे..Pune News : ओढे-नाल्यांतील अडथळ्यांकडे काणाडोळा; पूरस्थिती पाहणी अहवालातील निष्कर्षांची दखल घेण्याबाबत महापालिकेची उदासीनता.खराडी येथील पंचशील टॉवरमागील गंगा रिट्रीट परिसरासाठी पाणीयोजना अद्याप अस्तित्वात नाही. या परिसरासाठी पाण्याच्या टाक्या आणि जलवाहिन्या टाकण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करून आणि स्थळ पाहणी करून योजना आखली जाईल.- रवींद्र वानखेडे, कनिष्ठ अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.खराडी पंचशील टॉवर परिसरात हजारो सदनिका उभ्या राहिल्या आहेत. त्यातून शेकडो कोटींचा मालमत्ता कर पुणे महापालिकेला मिळतो. मात्र, येथे पाण्याची योजनाच नाही. या भागात पाण्याच्या टाक्या बांधणे आणि जलवाहिन्या टाकणे गरजेचे आहे.- महेंद्र गलांडे, अध्यक्ष, गंगा रिट्रीट नागरिक मंच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.