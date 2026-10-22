M.Pharmacy Admission : एम. फार्मसीच्या चौथ्या फेरीत चार हजार १३५ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी; २४ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत

पुणे - औषधनिर्माणशास्त्राच्या पदव्युत्तर पदवी (एम. फार्मसी) आणि पदव्युत्तर फार्म.डी. अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत चौथ्या फेरीची निवड यादी जाहीर झाली आहे. यात चार हजार १३५ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे. या फेरीत प्रवेशाची संधी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना येत्या शनिवारपर्यंत (ता. २४) प्रवेश निश्चित करता येणार आहेत..राज्यात महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशाची ही प्रक्रिया राबविण्यात येते. चौथ्या फेरीत पाच हजार ६४० विद्यार्थ्यांनी पसंती दर्शविली होती. त्यापैकी चार हजार १३५ विद्यार्थ्यांना या फेरीत प्रवेशाची संधी मिळाली आहे..राज्यातील एम. फार्मसी महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी उपलब्ध नऊ हजार २३३ जागांवर आतापर्यंत चार हजार ६९२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. तर, चौथ्या फेरीत विद्यार्थांना दिलेल्या मुदतीत पाच हजार ६४० विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाचे पसंतीक्रम भरले. याच विद्यार्थ्यांचा विचार चौथ्या फेरीत प्रवेशासाठी करण्यात आला. चौथ्या फेरीतील प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर २५ ते २९ ऑक्टोबरपर्यंत संस्थात्मक फेरीतील प्रवेश होणार आहेत, असेही सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.