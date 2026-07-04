Higher Education Protest: एम.फिल पात्र कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नतीसाठी ‘स्पुक्टो’चे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर मंगळवारपासून बेमुदत धरणे

पुणे : एम. फिल अर्हताधारक कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे लाभ मिळावेत आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत कार्यभार निश्चितीमध्ये सर्व शैक्षणिक घटकांचा समावेश करावा, या मागणीसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटनेतर्फे(स्पुक्टो) येत्या मंगळवारी (ता. ७) सकाळी अकरा वाजल्यापासून उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती ‘स्पुक्टो’चे अध्यक्ष प्रा. प्रकाश वाळुंज यांनी दिली आहे..राज्य सरकारने एम. फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांचे प्रस्ताव विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठवून त्यांना नेट/सेटमधून आयोगाने जुलै २०२५मध्ये सूट दिली आहे. याला एक वर्ष पूर्ण झाले तरीही एम. फिल अर्हताधारक कंत्राटी प्राध्यापकांना अजूनही पदोन्नतीचे लाभ दिलेले नाहीत. राज्यातील सर्व विद्यापीठांमधील पात्र प्राध्यापकांचे प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने आयोगाकडे पाठविले आणि त्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे. आयोगाच्या मान्यतेच्या आधारे राज्यातील सर्व पात्र प्राध्यापकांना नियुक्ती, वेतनश्रेणी, वरिष्ठ वेतनश्रेणी, पदोन्नती आणि इतर सर्व सेवालाभ देण्यात आले. मात्र, या मंजूर यादीतील कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नती नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..या प्राध्यापकांच्या सेवा तत्कालीन सरकारने मान्य केलेल्या असताना पदोन्नतीचा लाभ नाकरणे, हे सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना शिक्षकांचा कार्यभार वाढला आहे. असे असताना सरकारने प्राध्यापकांची पदे मात्र कमी केली आहेत. त्यामुळे धोरणाअंतर्गत कार्यभार निश्चितीमध्ये सर्व शैक्षणिक घटकांचा समावेश करावा, अशीही मागणी असून यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे प्रा. वाळुंज यांनी सांगितले..प्राध्यापकांच्या प्रमुख मागण्या :- एम. फिल. अर्हताधारक कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे लाभ मिळावेत- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत कार्यभार निश्चितीमध्ये सर्व शैक्षणिक घटकांचा समावेश करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.