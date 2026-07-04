पुणे

Higher Education Protest: एम.फिल पात्र कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नतीसाठी ‘स्पुक्टो’चे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर मंगळवारपासून बेमुदत धरणे

एम. फिल अर्हताधारक कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नती व सेवालाभ नाकारल्याच्या निषेधार्थ स्पुक्टोचे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन
SPUCTO has announced an indefinite protest demanding promotion benefits for MPhil-qualified contractual professors in Maharashtra.

SPUCTO has announced an indefinite protest demanding promotion benefits for MPhil-qualified contractual professors in Maharashtra.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : एम. फिल अर्हताधारक कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे लाभ मिळावेत आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत कार्यभार निश्चितीमध्ये सर्व शैक्षणिक घटकांचा समावेश करावा, या मागणीसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटनेतर्फे(स्पुक्टो) येत्या मंगळवारी (ता. ७) सकाळी अकरा वाजल्यापासून उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती ‘स्पुक्टो’चे अध्यक्ष प्रा. प्रकाश वाळुंज यांनी दिली आहे.

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