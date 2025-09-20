पुणे

Pune News : जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना जोरदार प्रतिसाद, ६६ अर्ज दाखल

Green Construction : नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून राज्य शासनाच्या ‘एम-सॅण्ड’ धोरणाला पुणे जिल्ह्यातून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत ६६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
पुणे : नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून ‘एम सॅण्ड’ (कृत्रिम वाळू) विकास धोरण राज्य शासनाकडून करण्यात आले असून, त्यास जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातून आतापर्यंत ६६ जणांनी ‘एम सॅण्ड’ प्रकल्प उभारण्यास परवानगी देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज केले आहेत. त्यामध्ये बारामती, दौंड या दोन तालुक्यांतून, तर लोणी अतिरिक्त तहसील कार्यालयाच्या क्षेत्रातून प्रत्येकी नऊ अर्ज आले आहेत.

