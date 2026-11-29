Madhache Gaon Pune : शिवनेरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी वसलेले आणि 'फुलांचे गाव' म्हणून प्रसिद्ध असलेले जुन्नर तालुक्यातील कुसूर आणि आंबेगाव तालुक्यातील कोंढवळ या दोन गावांना आता 'मधाचे गाव' म्हणून नवी ओळख मिळणार आहे. .जुन्नरमधील पर्यटन, परिसरातील विस्तीर्ण वनसंपदा, वर्षभर बहरणारी फुलशेती आणि मधमाशीपालनास पोषक वातावरण लक्षात घेऊन पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सन २०२६-२७ या वर्षासाठी या दोन्ही गावांच्या निवडीला मान्यता दिली आहे..Aaradhya Bachchan Birthday : आराध्या बच्चनचा १५वा वाढदिवस असा झाला साजरा; ऐश्वर्या रायच्या वहिनीने शेअर केलेला 'तो' अनसीन फोटो व्हायरल!.Beekeeping & Madhuvan Brand : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या मधकेंद्र आणि 'मधाचे गाव' योजनेंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील गावांची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला सदस्य सचिव तथा जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी रमेश सुरुंग उपस्थित होते. .या वेळी मधकेंद्र योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ६८ मधपाळांना प्रशिक्षणासाठी मंजुरी देण्यात आली असून, 'मधुवन' ब्रँडअंतर्गत मधाची विक्री वाढवणे, कुशल मधपाळ घडवणे आणि ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार निर्माण करणे यावर विशेष भर दिला जाणार आहे..Pavitra Portal Teachers : पवित्र पोर्टलवरील ९,६९२ नवनियुक्त शिक्षकांचे ३ डिसेंबरपासून विशेष प्रशिक्षण; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार उद्घाटन.फुलशेती आणि फळबागांमुळे मधमाशीपालनाला मोठी संधीकुसूर गाव विविध प्रकारच्या फुलांच्या उत्पादनासाठी राज्यभर ओळखले जाते. याशिवाय गावात आंबा, द्राक्ष, डाळिंब, सीताफळ आणि चिकूच्या मोठ्या फळबागा आहेत. वर्षभर फुललेले मळे आणि विविध फळपिकांमुळे मधमाश्यांना आवश्यक असणारे नैसर्गिक खाद्य आणि पोषक वातावरण या परिसरात उपलब्ध असल्याने मधमाशीपालन व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे..तरुणांनी मध उद्योगाकडे वळण्याचे आवाहनमध उद्योग हा ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी पूरक व्यवसाय आणि स्वयंरोजगाराचे प्रभावी माध्यम ठरू शकतो. त्यामुळे युवकांनी मधमाशीपालन व्यवसायाकडे वळावे, निवड झालेल्या गावांमध्ये पूरक उद्योग उभारावेत आणि मधाच्या विविध उपपदार्थांची निर्मिती करून आर्थिक प्रगती साधावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.