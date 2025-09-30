पुणे

Pargaon News : अमेरिकेत स्थायिक असलेल्या आंबेगावची कन्या माधुरी पवार -वळसे पाटील हिने राज्यातील पूरग्रस्तांच्यासाठी पाठवली एक लाख रुपयांची मदत

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना मुसळधार पावसामुळे आणि पुरामुळे फटका बसला आहे.
सुदाम बिडकर
पारगाव - आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसरची कन्या. परंतु गेली अनेक वर्ष अमेरिकेमध्ये स्थायिक असलेल्या माधुरी श्रीकांत पवार - वळसे पाटील हिने राज्यात अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पूरग्रस्तांच्यासाठी एक लाख रुपयांची मदत पाठवुन समाजापुढे आदर्श निर्माण केला आहे.

