Pargaon News : अमेरिकेत स्थायिक असलेल्या आंबेगावची कन्या माधुरी पवार -वळसे पाटील हिने राज्यातील पूरग्रस्तांच्यासाठी पाठवली एक लाख रुपयांची मदत

पारगाव - आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसरची कन्या. परंतु गेली अनेक वर्ष अमेरिकेमध्ये स्थायिक असलेल्या माधुरी श्रीकांत पवार - वळसे पाटील हिने राज्यात अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पूरग्रस्तांच्यासाठी एक लाख रुपयांची मदत पाठवुन समाजापुढे आदर्श निर्माण केला आहे..महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना मुसळधार पावसामुळे आणि पुरामुळे फटका बसला आहे, ज्यात बीड, सोलापूर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, बुलढाणा आणि यवतमाळ हे जिल्हे सर्वाधिक बाधित आहेत. घरांचे, पाळीव जनावरांचे व पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.राज्यातील पूरग्रस्तांचे होत असलेले हाल, उघड्यावर आलेले शेतकऱ्यांचे संसार दृश्य प्रसार माध्यमाव्दारे पाहुन अमेरिकेतील ब्रीस्टॉल शहरात राहत असलेली माधुरी पवार - वळसे पाटील हिला खूप वाईट वाटले..आपण सध्या अमेरिकेमध्ये असलो तरी ज्या भूमीत जन्मलो त्या मायभूमीचे आपण काही तरी देणे लागतो, या भावनेतून या पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी माधुरी पवार - वळसे पाटील हिने तिचे वडील निरगुडसरचे माजी उपसरपंच रामदास वळसे पाटील यांच्याकडे एक लाख रुपये पाठवून दिले आहे.माधुरी पवार - वळसे पाटील गेली अनेक वर्ष अमेरिकेत स्थायिक झाली असले तरी आपल्या जन्मभूमीशी तिचे नाते घट्ट जोडले गेले आहे. ती सातासमुद्रावर अमेरिका देशात राहूनही आपल्या देशातील संस्कृती, सण, उत्सव अगदी आपल्या पारंपारिक वेशात उत्साहात साजरे करून अमेरिकेत असणाऱ्या भारतीयांच्या समोर आदर्श उभा करत आहे..एक लाख रुपयांचे गव्हाचे तयार पीठ, तांदूळ, तेल, साखर, डाळी, मसाले असलेले किराणा किट आज पूरग्रस्त भागात पाठवण्यात आले. यावेळी बाळासाहेब येवले, अशिष टेमकर, रामदास थोरात, शाम टाव्हरे, संदीप टेमकर, संतोष टाव्हरे, लश्मन टेमकर, प्रकाश टाव्हरे, दिपक हिंगे व डॉ. जालिंदर मेंगडे उपस्थित होते..मी महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी मुळे झालेल्या पूरग्रस्त घटना व नुकसान टीव्हीवर पाहत होते खूप वाईट वाटत होते. माझी जन्मभूमी असलेल्या महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टीने माझ्या शेतकऱ्यांची फार मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. सर्वात मोठे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सोशल मीडियातून केलेल्या मदतीच्या आवहानानुसार तसेच श्री.वळसे पाटील यांच्या प्रेरणेने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना छोटीशी मदत माझ्या कुवतीप्रमाणे पाठवीत आहे.- माधुरी पवार - वळसे पाटील.