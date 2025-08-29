पुणे

Bhumitra Chatbot : ‘भूमी अभिलेखकडून’ चॅटबॉट सुविधा सुरू; ‘भूमित्र’ सेवेचे बावनकुळे यांच्या हस्ते उद्‌घाटन

Land Records Simplified : महसूल विभागाने नागरिकांना ७/१२, फेरफार व जमिनीसंबंधी माहिती मिळवण्यासाठी ‘महाभूमी’ संकेतस्थळावर ‘भूमित्र’ चॅटबॉट सेवा सुरू केली आहे.
Bhumitra Chatbot
Bhumitra ChatbotSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : भूमी अभिलेख व्यवस्थापन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी महसूल विभागाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘महाभूमी’ संकेतस्थळावर ‘भूमित्र’ या चॅटबॉट सेवेची सुरुवात केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते या सेवेचे उद्‍घाटन झाले. ‘महाभूमी’ संकेतस्थळावर ७/१२, ८-अ, ई-चावडी, ई-हक्क, फेरफार अर्ज स्थिती, पीक पाहणी आणि महा भू-नकाशा यांसारख्या सेवा उपलब्ध आहेत.

Loading content, please wait...
Revenue Department
Land Acquisition
Lands
Maharashtra Health department
health department maharashtra
Bhumitra Chatbot
Land Record Management
Digital Land Services

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com