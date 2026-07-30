RSP Youth Campaign: युवा जोडो संकल्प अभियानातून रासपची युवा ताकद वाढवणार, २०२९ मध्ये सत्ता मिळवण्याचा महादेव जानकरांचा दावा

तळेगाव ढमढेरे : आगामी काळात राष्ट्रीय समाज पक्षात युवकांची ताकद वाढणार असून, २०२९ च्या लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकीत पक्ष सत्तेत असेल असे मत राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी व्यक्त केले आहे. .पुणे येथे राष्ट्रीय समाज पक्षाच्यावतीने आयोजित "युवा जोडो संकल्प अभियानाच्या" शुभारंभ प्रसंगी श्री जानकर बोलत होते. यावेळी रासप चे प्रदेशाध्यक्ष काशिनाथ शेवते, मुख्य महासचिव ज्ञानेश्वर सलगर, युवक प्रदेशाध्यक्ष अजित पाटील, डॉ. प्रल्हाद पाटील, सुनिता किरवे, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष विनायक रुपनवर, पुणे जिल्हा अध्यक्ष अमोल सातकर, माजी जिल्हाध्यक्ष तानाजी शिंगाडे, पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..श्री जानकर पुढे म्हणाले की," सत्ता येते व जाते, युवकांना आमदार व खासदार करणे हे आमच्या पक्षाचे ध्येय आहे. ज्यांना आजपर्यंत सत्तेत वाटा मिळाला नाही, त्यांना सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पक्षात सर्वांना सामावून घेतले जाईल. रासप हा कोणाच्याही दबावाला बळी न पडणारा स्वतंत्र राजकीय विचाराचा पक्ष आहे. सध्या देशात ४ राज्यात पक्ष बळकट झाला असून,१७ राज्यात पक्ष संघटना प्रयत्नशील आहे. श्री जानकर म्हणाले की, दलित आणि भटक्या विमुक्त व बहुजन समाजाला बरोबर घेऊन चोंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती साजरी करण्यास सुरुवात केली त्यावेळी ४० लोक सोबत होते, आता सुमारे ४ लाख लोक एकत्र येतात. युवकांमध्ये सत्ता बदलण्याची ताकद असून, जंतर-मंतर वरील विद्यार्थी आंदोलन हे सत्ता बदलाचीच नांदी आहे. सध्या विद्यार्थ्यांमध्ये सरकार बद्दल तीव्र असंतोष असून, आगामी काळात युवकांनी सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात सहभाग घेतल्यास सत्ता परिवर्तन अटळ आहे. युवकांमध्ये बदल घडविण्याची क्षमता सक्रिय झाल्याचे श्री जानकर यांनी सांगितले..यावेळी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली. निवडीचे पत्र श्री जानकर यांच्या हस्ते पदाधिकाऱ्यांना देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला..राष्ट्रीय समाज पक्षातर्फे २७ जुलै ते २४ ऑगस्ट पर्यंत पहिल्या टप्प्यात युवा जोडो अभियान होणार आहे. त्याची सुरुवात पुणे जिल्ह्यापासून झाली असून, पहिल्या टप्प्याचा शेवट २४ ऑगस्ट रोजी चंद्रपूर येथे होणार आहे. दुसरा टप्पा १ सप्टेंबर पासून (सिंधुदुर्ग) आणि ६ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे समारोप होणार आहे.:-अजित पाटील, युवक प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.