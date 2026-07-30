पुणे

RSP Youth Campaign: युवा जोडो संकल्प अभियानातून रासपची युवा ताकद वाढवणार, २०२९ मध्ये सत्ता मिळवण्याचा महादेव जानकरांचा दावा

युवा जोडो संकल्प अभियानातून रासपची संघटनात्मक घोडदौड; २०२९ च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांत सत्ता परिवर्तनाचे लक्ष्य
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mahadev jankar rashtriya samaj paksha yuva jodo sankalp abhiyan pune 2029 election youth campaign latest

Sakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे : आगामी काळात राष्ट्रीय समाज पक्षात युवकांची ताकद वाढणार असून, २०२९ च्या लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकीत पक्ष सत्तेत असेल असे मत राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी व्यक्त केले आहे.

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