Youth Empowerment: युवकांनी स्वावलंबी होऊन शेतीपूरक व्यवसायाकडे वळा : महादेव जानकरांचा संदेश

तळेगाव ढमढेरे : युवकांनी स्वावलंबी बनून शेतीपूरक व्यवसायाकडे विशेष लक्ष द्यावे. आपल्या गावाचा, समाजाचा आणि देशाचा विकास करण्यासाठी शिक्षण, प्रामाणिकपणा, शिस्त आणि समाजसेवा या चार गोष्टी प्रत्येक युवकाने अंगीकारल्या पाहिजेत. युवकांना स्पर्धा परीक्षा, स्वयंरोजगार, शेतीपूरक उद्योग, दुग्धव्यवसाय, आधुनिक शेती आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यामध्येही मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी युवकांनी नवीन कौशल्ये आत्मसात करून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, युवक ही भारताची शक्ती आहे असे मत राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक व माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी व्यक्त केले..इंगळेनगर (ता. शिरूर ) येथे राष्ट्रीय समाज पक्षातर्फे आयोजित केलेल्या संवाद दौऱ्यात श्री जानकर बोलत होते. यावेळी रासपचे तालुका अध्यक्ष शरद इंगळे, पुणे शहर संपर्कप्रमुख अंकुश देवडकर, अनिल सातकर, माजी सरपंच काळुराम पुणेकर, उपसरपंच प्रशांत इंगळे, संतोष इंगळे, रमेश उकले, भिमाजी इंगळे, माऊली उकले, गणेश कुलाळ, संगीता इंगळे, अलका डुबे व ग्रामस्थ उपस्थित होते..यावेळी तालुकाध्यक्ष शरद इंगळे म्हणाले की, आगामी काळात येणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय समाज पक्ष पूर्ण ताकदीने लढणार आहे. त्यासाठी संघटना वाढवण्यावर भर देणार आहे. तालुक्यातील प्रत्येक गावाला भेट देऊन नागरिकांच्या अडचणी समजून घेणार आहोत. सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार आहे..यावेळी राहुल वाळके, माजी उपसरपंच तुकाराम कुलाळ, डॉ. तुषार कोपनर यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक संतोष इंगळे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.