आसू - महाराजा मल्टीस्टेटची पंचवार्षिक निवडणूक बिनविरोध
महाराजा मल्टिस्टेटची निवडणूक बिनविरोध
आसू, ता. ११ : महाराजा मल्टिस्टेट को.ऑपरेटिव्ह सोसायटीची पंचवार्षिक निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष दिलीपसिंह भोसले यांच्या नेतृत्वावर सभासदांनी पुन्हा एकदा विश्वास व्यक्त केला असून, सलग चौथी निवडणूक बिनविरोध केली आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. याप्रसंगी उपजिल्हाधिकारी कांबळे, नायब तहसीलदार अनिल जाधव, सहाय्यक निबंधक राहुल देशमुख आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी पाटील यांनी सभासदांच्या उपस्थितीत संचालकांची नावे जाहीर केली.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यात विस्तारलेल्या आणि सुमारे पाच हजार सभासद असलेल्या मल्टिस्टेट संस्थेने बिनविरोध निवडणुकीची परंपरा कायम राखली असून, संस्थेची सुमारे ८०० कोटींची आर्थिक उलाढाल आहे.
निवडून आलेले संचालक मंडळ : दिलीपसिंह भोसले, रणजितसिंह भोसले, अॅड. मधुबाला भोसले, प्रियदर्शनी भोसले, तुषार गांधी, हेमंत फुले, अमोल सस्ते, कुमार भट्टड, विलास रसाळ, दीपराज तावरे, सुभाष आढाव.
सातारा : जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांचा सत्कार करताना दिलीपसिंह भोसले, समवेत उपजिल्हाधिकारी भगवान कांबळे, नायब तहसीलदार अनिल जाधव, संदीप जगताप.
