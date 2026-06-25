पुणे

राजपूत समाजाद्वारे रक्तदान शिबिर

राजपूत समाजाद्वारे रक्तदान शिबिर
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भोसरी, ता. २५ ः संत आदिशक्ती मुक्ताबाई देवस्थान अलैपी आणि पिंपरी चिंचवड राजपूत समाज विकास मंचाद्वारे महाराणा प्रताप यांच्या ४८६ व्या जयंतीनिमित्त रक्तदान शिबिर झाले. तसेच दहावी-बारावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. राजपूत समाजाच्या स्नेहमेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी महापालिकेचे माजी अभियंता प्रशांत प्रतापसिंह होते. यावेळी सतीष इंगळे, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेचे विभागीय अध्यक्ष विलाससिंह पाटील आदींसह पिंपरी चिंचवड शहर आणि खान्देश, विदर्भात स्थायिक झालेले राजपूत समाज बांधव उपस्थित होते. सूत्रसंचालन संदीप पाटील यांनी केले. आभार रूपेश पाटील यांनी मानले.

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