Maharashtra School Strike : पालकांनो नोंद घ्या! 7 आणि 8 जुलै रोजी राज्यातील 'या' शाळा राहणार बंद; शिक्षक समन्वय संघाचा मोठा निर्णय, काय आहे कारण?

कात्रज (पुणे) : राज्यातील अंशतः अनुदानित व अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिक्षक समन्वय संघाने ७ व ८ जुलै २०२६ रोजी राज्यातील सर्व अंशतः अनुदानित व अनुदानित शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला (Maharashtra school closure due to teachers protest) आहे. .या दोन दिवसांच्या आंदोलनादरम्यान शिक्षकांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन शिक्षक समन्वय संघाचे खंडेराव जगदाळे व पुणे शहराध्यक्ष सुनील पानसरे यांनी केले आहे..संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, अनुदानासह विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील अंशतः अनुदानित व अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, तसेच शासनापर्यंत न्याय्य मागण्या पोहोचवाव्यात, असे आवाहन संघटनेने केले आहे..वर्षानुवर्षे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी प्रामाणिक सेवा बजावूनही शिक्षकांना आर्थिक व प्रशासकीय न्याय मिळालेला नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावेत, अन्यथा पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.