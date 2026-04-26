Pune Ragging : पुण्यातील आयएलएस लॉ कॉलेज वसतिगृहात रॅगिंग प्रकरण उघड

पुणे : शहरातील नामांकित आयएलएस विधी महाविद्यालय (आयएलएस लॉ कॉलेज) येथील मुलांच्या वसतिगृहात द्वितीय वर्षात शिकणार्या विद्यार्थ्यावर रॅगिंग झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी डेक्कन पोलिसांनी 'एलएलबी' चे शिक्षण घेत असलेल्या द्वितीय वर्षात शिकणार्या पाच विद्यार्थ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र रॅगिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे महाविद्यालयीन क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे..याबाबत एका ३५ वर्षीय विद्यार्थ्याने फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी हा 'एलएलबी' चा द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत असून तो विधी महाविद्यालयाच्या रस्त्यावरील मुलांच्या वसतिगृहात राहतो. त्याच वसतिगृहात राहणारे द्वितीय वर्षाचे पाच विद्यार्थी असून त्यांनी त्याला शिवीगाळ केली तसेच मानसिक त्रास देत रॅगिंग केल्याची विद्यार्थ्याने तक्रार काही महिन्यांपूर्वी डेक्कन पोलिसांकडे लेखी अर्जाद्वारे केली होती. .या अर्जाची पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर याप्रकरणात अखेर महाराष्ट्र रॅगिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, संबंधित विद्यार्थ्याने याबाबत महाविद्यालय प्रशासनाकडेही अर्ज दिला होता. त्यावर महाविद्यालयाने नेमकी कोणती कारवाई केली, याची माहिती घेतली जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. डेक्कन पोलिस अधिक तपास करत आहेत.