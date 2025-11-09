पुणे

B.Ed Admission: बी.एड. प्रवेशाला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद! ९२ टक्क्यांहून अधिक प्रवेश; यंदाही विद्यार्थिनी आघाडीवर

CET-Based Admission Process Completed Successfully: राज्यातील शिक्षणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या (बी.एड.) ४८३ महाविद्यालयांमधील एकूण ३६ हजार ६९८ जागांपैकी तब्बल ३३ हजार ८७७ जागांवर विद्यार्थ्यांनी (९२.३१ टक्के) प्रवेश घेतला आहे.
पुणे : राज्यातील शिक्षणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या (बी.एड.) ४८३ महाविद्यालयांमधील एकूण ३६ हजार ६९८ जागांपैकी तब्बल ३३ हजार ८७७ जागांवर विद्यार्थ्यांनी (९२.३१ टक्के) प्रवेश घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला विद्यार्थ्यांचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला आहे. यंदाही प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये विद्यार्थिनींचे प्रमाण मुलांपेक्षा जास्त आहे.

