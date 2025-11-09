B.Ed Admission: बी.एड. प्रवेशाला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद! ९२ टक्क्यांहून अधिक प्रवेश; यंदाही विद्यार्थिनी आघाडीवर

पुणे : राज्यातील शिक्षणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या (बी.एड.) ४८३ महाविद्यालयांमधील एकूण ३६ हजार ६९८ जागांपैकी तब्बल ३३ हजार ८७७ जागांवर विद्यार्थ्यांनी (९२.३१ टक्के) प्रवेश घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला विद्यार्थ्यांचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला आहे. यंदाही प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये विद्यार्थिनींचे प्रमाण मुलांपेक्षा जास्त आहे..राज्यातील शासकीय, शासकीय अनुदानित, अंशत: अनुदानित आणि विद्यापीठांतर्गत बी.एड अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) जून ते नोव्हेंबर या कालावधीत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली..बी.एड अभ्यासक्रमाच्या राज्यातील एकूण जागांपैकी तब्बल ९२.३१ टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. एकूण ३६ हजार ६९८ जागांपैकी ३४ हजार १७० जागा केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत (कॅप) उपलब्ध होत्या. त्यापैकी ३२ हजार ६४३ जागांवर विद्यार्थ्यांनी (९५.५३ टक्के) प्रवेश नोंदविला आहे. प्रवेशाच्या तीन फेऱ्या झाल्या असून, संस्थात्मक फेरीसह चार फेऱ्यांमध्ये ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे..राज्यात गेल्या तीन वर्षात बी.एड अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात वाढ झाल्याने जागाही वाढल्या होत्या. अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढूनही प्रवेशात विद्यार्थ्यांच्या प्रतिसादातही वाढ झाल्याचे यंदा दिसून आल्याचे सीईटी कक्षाचे म्हणणे आहे. करिअर म्हणून शिक्षणशास्त्रात पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याला विद्यार्थी प्राधान्य देत आहेत. यंदा ९२.३१ टक्के विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहे. यावर्षी प्रवेशाच्या चार फेऱ्या पूर्ण झाल्या असून, ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडली,’’ असे सीईटी कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी सांगितले..प्रवेशाची आकडेवारीवर्ष एकूण जागा निश्चित झालेले प्रवेश प्रवेशाची टक्केवारी२०२३-२४ ३४,२४० ३०,०३८ ८७.७३ टक्के२०२४-२५ ३६,४३३ ३३,००० ९०.५७ टक्के२०२५-२६ ३६,६९८ ३३,८७७ ९२.३१ टक्के.Education News: आठ हजार शाळांत शून्य विद्यार्थी देशाच्या विविध राज्यांतील स्थिती; पश्चिम बंगाल अव्वलस्थानी.मुलींच्या संख्येत वाढ वर्ष प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनींची संख्या२०२३-२४ २२,३२७२०२४-२५ २४,७०४२०२५-२६ २४,७५६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.