पुणे

Maharashtra Budget 2026 : पुण्याचं रुप पालटणार ! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात केल्या 'या' मोठ्या घोषणा

Pune Development Projects : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026–27 च्या अर्थसंकल्पात पुण्यासाठी मोठ्या विकास प्रकल्पांची घोषणा केली.पुणे–लोणावळा तिसरी रेल्वे मार्गिका आणि विविध महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात पुण्यासाठी अनेक घोषणांचा पाऊस पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की पुणे मुंबई-हायस्पीड ट्रेनमुळे शहराच्या विकासात मोलाची भर पडणार आहे. तसेच शहरातील मेट्रो जाळे वाढवणार असून पुणे मेट्रो-२ ला मंजुरी दिली असल्याचेही सांगितले.

pune
Maharashtra Budget
CM Devendra Fadnavis

