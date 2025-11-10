One-Time NA Tax : राज्यात आता अकृषिक कर एकरकमी, गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिलासा; लवकरच कायद्यात होणार दुरुस्ती

पुणे : अकृषिक जमिनीवर (एन. ए.) नव्याने उभ्या राहणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना आता बांधकाम परवानगी देताना त्यांच्याकडून अकृषिक कराची एकरकमी (वन टाइम) आकारणी करण्यात येणार आहे तर, यापूर्वीच्या सोसायट्यांकडून वर्षनिहाय टप्पे करून एकरकमी कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर पुणे, मुंबईसह राज्यातील हजारो सोसायट्यांना फायदा मिळणार आहे..गावठाण क्षेत्र वगळता राज्यातील शहर व ग्रामीण भागातील सर्व गृहनिर्माण सोसायट्या, वाणिज्य व औद्योगिक वापर करणाऱ्या आस्थापनांना दरवर्षी अकृषिक कर जिल्हा प्रशासनाकडे भरणे बंधनकारक आहे. त्याचा दरही अडीच ते तीन रुपये प्रती चौरस मीटर एवढा आहे. परंतु अनेक सोसायट्यांकडून हा कर वेळेवर भरला जात नाही. तर याची कल्पना देखील काही सोसायटीधारकांना नाही. त्यामुळे बहुतांश सोसायट्यांचा हा कर दहा ते पंधरा वर्षांपासून थकीत आहे..दरवर्षी हा कर न भरल्यास त्याच्या थकबाकीवर दरमहिना दोन टक्के व्याज लागते. त्यामुळे काही सोसायट्यांची ही थकबाकीची रक्कम दंडासहित लाखो रुपयांवर गेली आहे. त्यामुळे मध्यंतरी जिल्हा प्रशासनाने त्यांची वसुली करण्यासाठी सोसायट्यांना नोटिसा बजाविण्यात सुरुवात केली होती. दंडात्मक तसेच जप्तीपर्यंतची कारवाई करण्याचा इशारा या नोटिशीत दिला होता. त्यामुळे सोसायटीधारकांमध्ये गोंधळ उडाला होता.दरम्यान, या कराच्या विरोधात राज्यातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या महासंघाच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्यावर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन कर आकारणीस स्थगिती दिली होती. महायुती सरकारने देखील ही स्थगिती कायम ठेवली. यावर निर्णय घेण्यासाठी शासनाने मध्यंतरी एक समिती स्थापन केली होती. समितीने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. त्यानुसार शासनाने अखेर दरवर्षी ऐवजी एकरकमी कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..Nanded Crime: नांदेड हादरलं! घराच्या वादातून सख्ख्या भावाचा खून.या निर्णयासाठी सहकारी संस्थांच्या फेडरेशनने अनेक मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला आहे. यापूर्वी २० वर्षांपासूनचा अकृषिक कर आकारणीचा फरक व दंड माफ करावा, अशी आमची मागणी आहे. कायद्यात दुरुस्ती करताना त्याचा अंतर्भावही करावा.- सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन, पुणे.पूर्वीच्या सोसायट्यांसाठी असे असतील टप्पेअशा जागांवर ज्या सोसायट्या ३१ डिसेंबर २००१ या दिवशी किंवा त्यापूर्वी उभा राहिल्या आहेत. त्यांची कर आकारणी २००१ च्या रेडी रेकनरमध्ये येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. एक जानेवारी २००२ या दिवशी किंवा त्यानंतर उभ्या राहिलेल्या सोसायट्यांना बांधकाम परवानगीच्या तारखेच्या रेडी-रेकनरमधील दराने येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार कर आकारणी केली जाईल. मात्र ही आकारणी करताना एक हजार चौरस मीटरसाठी ०.१० टक्के सवलत, एक एकर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के आणि एक एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी ०.५० टक्के इतकी सवलत दिली जाणार आहे..सोसायट्यांची संख्या दृष्टिक्षेपातपुणे शहर व ग्रामीण भागात मिळून एकूण गृहनिर्माण सोसायट्यांची व अपार्टमेंटची संख्या - सुमारे ६५,०००राज्यातील एकूण गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या - १,५०,०००राज्यातील एकूण अपार्टमेंटची संख्या - २,५०,०००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.