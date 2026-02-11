पुणे

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी कर्ज उभारणीस मान्यता

पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने दिली मान्यता.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली.

