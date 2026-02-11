Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी कर्ज उभारणीस मान्यता

पुणे - पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. .हे कर्ज घेण्यासाठी एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको या तीन संस्थांच्या विशेष प्राधिकरणाच्या स्थापनेसही मान्यता दिली आहे. भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. केवळ भूसंपादनाचे काम प्रतीक्षेत आहे. त्याकरिता सहा हजार कोटी रुपये आवश्यक आहेत. कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली..त्यासाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (एसपीव्ही) स्थापन करून, त्या माध्यमातून कर्ज घेण्यात येणार आहे. यामुळे पुरंदर विमानतळासाठी आवश्यक भूसंपादनास गती मिळणार आहे. या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी ‘एसपीव्ही’मधील सहभागीदारी, त्यांच्याकडील भागीदारीनुसार राहणार आहे.दरम्यान, सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हुडकोकडून घेण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी जमा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना लवकरच तो उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली..त्याचप्रमाणे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ३२(१) कलमानुसार, जमीन मोबदल्याची दर निश्चिती करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. आता ‘एमआयडीसी’ या संदर्भात परिपत्रक जारी करून दर निश्चित करणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे वाटप करतील..शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणार -पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शविला होता. विरोधाला प्रशासनाकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले..यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मध्यस्थीनंतर शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार गुन्हे मागे घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. आता गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया नियमानुसार सुरू केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.