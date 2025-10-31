MBBS Admission : ‘वैद्यकीय’च्या २२० विद्यार्थ्यांवर बंदी; एक हजार ७६४ रिक्त जागांसाठी प्रवेशाची तिसरी यादी जाहीर

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) एमबीबीएस आणि बीडीएसच्या एकूण एक हजार ७६४ रिक्त जागांसाठी वैद्यकीय प्रवेशाची तिसरी यादी गुरुवारी रात्री उशिरा जाहीर झाली. चुकीची कागदपत्रे अपलोड करणारे १७० विद्यार्थी आणि कोणतीही कागदपत्रे अपलोड न करणारे ५० विद्यार्थी अशा २२० विद्यार्थ्यांना वगळून ही यादी जाहीर केली आहे. या यादीतून वगळलेल्या २२० विद्यार्थ्यांवर या आणि यापुढील प्रवेश फेरीत बंदी घातली आहे..प्रवेशाच्या दुसऱ्या यादीनंतर राज्यात एमबीबीएसच्या ७८९ आणि बीडीएसच्या ९७५ मिळून एक हजार ७६४ रिक्त जागा आहेत. यात शासकीय महाविद्यालयाच्या एमबीबीएससाठी १६८ तर बीडीएससाठी ६० जागा रिक्त आहेत. तर खासगी महाविद्यालयाच्या एमबीबीएससाठी ६२१ आणि बीडीएससाठी ९१५ जागा रिक्त आहेत. तिसऱ्या फेरीत महाविद्यालय मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ३१ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश घ्यावा लागणार आहे..Crime: असा पुरूष हवाय जो मला आई बनवेल...! पुण्यात 'प्रेग्नेंट जॉब घोटाळा' उघडकीस, लाखोंची फसवणूक, वाचा नेमकं प्रकरण....चुकीची कागदपत्रे आढळलीवैद्यकीय प्रवेशाच्या तिसऱ्या फेरीत नव्याने अर्ज भरलेल्या १७१ विद्यार्थ्यांनी चुकीची कागदपत्रे अपलोड केली होती. याबाबत सीईटी कक्षाकडे काही तक्रारी आल्या. त्यांची शहानिशा केल्यानंतर १७० विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे चुकीची आढळली. त्यांना नोटीस पाठवून मूळ कागदपत्रे अपलोड करण्यास सांगितले. यातील एकाच विद्यार्थ्याने कागदपत्रे अपलोड केली. त्याच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. .उर्वरित १७० विद्यार्थ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केली नसल्याने त्यांच्यावर प्रवेश बंदी घातली आहे. तसेच १०८ विद्यार्थ्यांनी कोणतीही कागदपत्रे अपलोड केली नव्हती. त्यांनादेखील नोटीस पाठवून मूळ कागदपत्रे अपलोड करण्यास सांगितले. यातील ५८ विद्यार्थ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केली. उर्वरित ५० विद्यार्थ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केली नाहीत. त्यामुळे दोन्ही मिळून २२० विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशाच्या या आणि पुढील फेरीसाठी प्रवेश बंदी घातली असल्याची माहिती सीईटी सेलने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.