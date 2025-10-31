पुणे

MBBS Admission : ‘वैद्यकीय’च्या २२० विद्यार्थ्यांवर बंदी; एक हजार ७६४ रिक्त जागांसाठी प्रवेशाची तिसरी यादी जाहीर

220 Students Banned Over Document Irregularities : 'सीईटी कक्षा'ने एमबीबीएस-बीडीएसच्या १,७६४ रिक्त जागांसाठी तिसरी यादी जाहीर केली असून, चुकीची/अपूर्ण कागदपत्रे अपलोड केल्यामुळे २२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेतून वगळले आहे.
MBBS and BDS Vacancy Details

MBBS and BDS Vacancy Details

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) एमबीबीएस आणि बीडीएसच्या एकूण एक हजार ७६४ रिक्त जागांसाठी वैद्यकीय प्रवेशाची तिसरी यादी गुरुवारी रात्री उशिरा जाहीर झाली. चुकीची कागदपत्रे अपलोड करणारे १७० विद्यार्थी आणि कोणतीही कागदपत्रे अपलोड न करणारे ५० विद्यार्थी अशा २२० विद्यार्थ्यांना वगळून ही यादी जाहीर केली आहे. या यादीतून वगळलेल्या २२० विद्यार्थ्यांवर या आणि यापुढील प्रवेश फेरीत बंदी घातली आहे.

Loading content, please wait...
pune
education
student
MBBS students

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com