स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणार, अजित पवारांनी दिले संकेत

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आज पुणे दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी ग्रामीण भागात विकास कामांची पाहणी केली. ग्रामस्थांशी संवाद साधताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागा असंही सांगितलं. अजित पवार म्हणाले की, मी सकाळी लवकर कामाला सुरुवात केली. आता मी वेळेला महत्त्व देणार आहे. आज जरा जास्तच लवकर आलो. ग्रामीण भागात एकटा व्यक्ती काही करू शकत नाही, सर्वांनी मिळून काम केलं पाहिजे. गावं डिजिटल झाली पाहिजेत..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत अजित पवार म्हणाले की, काही निवडणुका या जानेवारी महिन्यात जातील. याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असेल. जानेवारी महिन्यात नवीन बॉडी येण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा तुम्हाला निवडणुकीत होईल. तुम्ही चांगलं काम करा. अधीच निवडणुका व्हायला हव्या होत्या. पण कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असल्यानं निवडणुका लांबल्या. महाराष्ट्रात जिल्ह्याचा पंचायतराजमध्ये पहिला नंबर आणा असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले..राज्यात देशात आणि जगात गणेशोत्सवाच आनंदाने सुरू आहे. जातीय सलोखा ठेवण्याचे काम पोलिस यंत्रणा काम करत असते, मंगलमय वातावरण आहे. गणपती विसर्जन बघता बघता आले, गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या म्हणावे लागेल. पंचायतराज अभियान सुरू झाले आहे. या कार्यशाळा मध्ये अनेकजण सहभागी आहेत ते त्याचे अनुभव सांगतील. या अभियान उद्देश आहे की गावागावात विकास करणे,यावेळी मला आर आर पाटील याची आठवण येते,त्यांनी अनेक अभियान राबवले त्याच्या काळात,चागलं विचार आर आर ने काम केले त्याचे कौतुक झाले,अनेक गाव स्वच्छ झाली विकास झाला,यात सातत्ये टिकले पाहिजे अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली..प्रत्येक गाव हे स्वयंपूर्ण झालं पाहिजे स्वावलंबी झालं पाहिजे. आदर्श ग्राम राज्य झालं पाहिजे. गावाचं स्वतःचं अन्नधान्य, रोजगार, स्वच्छता, शिक्षण आणि आरोग्य याबाबतीत स्वावलंबन प्राप्त केलं पाहिजे हा त्या काळामध्ये महात्मा गांधींनी सांगितलेला विचार आज किती आपल्याला बारकाईने त्या गोष्टी लक्षात येतात. खेडी सक्षम झाली तर देश आपोआप आपला भारत देश सक्षम होईल म्हणूनच त्यांनी ग्रामसभा लोकसहभाग कुटीर उद्योग महिला सक्षमीकरण आणि सर्वांसाठी न्याय या मूल्यावर आधारलेला ग्रामविकासाचा विचार हा त्या काळामध्ये मांडला. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांनी ग्रामीण भागात लोकशाहीला खऱ्या अर्थाने बळ देण्याचं काम त्यांनी केलं. सत्तेचा विकेंद्रीकरण करण्याचं काम केलं ग्रामपंचायत ही केवळ व शासकीय यंत्रणा नाही तर ती लोकशाहीची शाळा आहे असंही अजित पवार म्हणाले..अनेक नेते जिल्हा परिषद पंचायत समिती म्हणून पुढे आले आहेत. सत्तेत आल्यावर पहिला शभर दिवस कार्यक्रम आणला, आता दीडशे दिवस कार्यक्रम आणला. संजय गांधी निराधार योजना सुरुवात ६० रुपयाने सुरू झाली. सरकार ग्रामीण आणि शहरी विकास वेग वाढवत आहे. कामाचा दर्जा चांगला ठेवा. २५ कोटी झाडे लावायची आहेत असा मानस अजित पवार यांनी व्यक्त केला..जनतेला सरकारी योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्याबद्दल आम्ही बऱ्याचशा ठिकाणी ए आय चा वापर कसा केला पाहिजे यायच्या माध्यमातून आपण आपली शेती कशी केली पाहिजे. हा ही विचार मांडतोय त्यालाही बऱ्यापैकी यश त्या ठिकाणी येत आहेत त्यालाही बजेटमध्ये 500 कोटी रुपयांची तरतूद आम्ही ठेवलेली आहे असंही अजित पवार यांनी सांगितले..आमच्या सोबत प्रचंड बहुमत आहे,त्यामुळे सरकारला जनतेला विकास करून द्यायचा आहे. मुंबई मध्ये मराठा आरक्षण झालेल्या आंदोलनामध्ये काही जण राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत होते. कमी संख्या आहे त्यामुळे आपले काही होईल का? बघत होते. आता दिले तर आता गप्प गार बसले आहेत. मिडियामध्ये जाऊन बोलत होते. आता दिले तरी चर्चा सुरू आहे असंही अजित पवार म्हणाले..