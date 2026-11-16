Maharashtra Court Employees : राज्यातील ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी उद्यापासून संपावर; पुणे जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांतील कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता

पुणे : उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार दुय्यम व जिल्हा न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना “समान काम, समान वेतन” या न्याय्य तत्त्वावर सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सुमारे 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी उद्यापासून (दि. 17 नोव्हेंबर 2026) बेमुदत संपावर जात आहेत. पुणे जिल्हा व सर्व तालुका न्यायालयांतील अधिकारी व कर्मचारीही या बेमुदत संपामध्ये तीव्र निषेध नोंदवत सहभागी होणार आहेत.अशी माहिती संघटनेच्या वतीने प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे देण्यात आली..जिल्हा व दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2025 रोजी सविस्तर शिफारशींसह वेतनवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र, तब्बल 21 महिने उलटूनही राज्य शासनाने यावर कोणताच ठोस निर्णय घेतलेला नाही. न्यायव्यवस्थेचे कामकाज अविरतपणे चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रती शासनाच्या या अनास्थेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष उसळला आहे..या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे वेधण्यासाठी राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या चारही महासंघांच्या वतीने सनदशीर मार्गाने आंदोलनाचा कृती कार्यक्रम राबवण्यात आला यामध्ये 16 सप्टेंबर 2026 तसेच 16 व 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी कर्मचाऱ्यांनी नियमित कामकाजात कोणताही अडथळा न आणता, पक्षकार व वकिलांना त्रास होऊ न देता हाताला काळ्या फिती लावून शांततापूर्ण मार्गाने काम केले. विशेष म्हणजे या आंदोलनाला सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनीही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून पाठिंबा दिला होता. मात्र शासनाकडून कोणतीही दखल न घेतल्याने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन केले होते. यानंतरही शासनाने मागण्या मान्य न केल्यामुळे पूर्वघोषित इशारेनुसार 17 नोव्हेंबर 2026 पासून राज्यातील सर्व दुय्यम व जिल्हा न्यायालयांतील 34 हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत..पुणे जिल्हा न्यायालयात पुकारण्यात आलेल्या या संपामध्ये न्यायालयीन लघुलेखक संघटना, पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट-क), पुणे जिल्हा बेलिफ संघ आणि पुणे जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांचे सर्व पदाधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. न्यायालयीन कामकाजात होणाऱ्या या संपामुळे कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.