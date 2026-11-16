पुणे

Maharashtra Court Employees : राज्यातील ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी उद्यापासून संपावर; पुणे जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांतील कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता

34000 Court Employees Across Maharashtra to Begin Indefinite Strike for Revised Pay Scales : उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. पुणे जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांतील कर्मचारीही संपात सहभागी होणार असून वेतनवाढीचा प्रस्ताव २१ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.
Maharashtra Court Employees Strike

Maharashtra Court Employees Strike

esakal

संतोष आटोऴे
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पुणे : उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार दुय्यम व जिल्हा न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना “समान काम, समान वेतन” या न्याय्य तत्त्वावर सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सुमारे 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी उद्यापासून (दि. 17 नोव्हेंबर 2026) बेमुदत संपावर जात आहेत. पुणे जिल्हा व सर्व तालुका न्यायालयांतील अधिकारी व कर्मचारीही या बेमुदत संपामध्ये तीव्र निषेध नोंदवत सहभागी होणार आहेत.अशी माहिती संघटनेच्या वतीने प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे देण्यात आली.

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