पुणे : वेतनवाढीच्या मागणीसाठी पुण्यासह राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर बुधवारी (ता. १८) तात्पुरता स्थगित करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे..‘समान कामाला समान वेतन’ या तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी राज्यातील जिल्हा व सत्र तसेच प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयांतील सुमारे ३४ हजार कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून संप सुरू केला होता. यामुळे दोन दिवसांपासून न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत झाल्याने पक्षकारांची गैरसोय झाली होती. संप तात्पुरता स्थगित केल्याने आता कामकाज पूर्वपदावर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी, न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी, न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या प्रशासकीय समितीसमवेत बुधवारी दुपारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक झाली. न्यायमूर्तींनी कामकाज सुरळीत राहण्यासाठी संप मागे घेण्याचे आवाहन केले, तर राज्य सरकारनेही मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकीचे आश्वासन दिले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य न्यायालय कर्मचारी संघटना (गट क), लघुलेखक संघटना, बेलिफ महासंघ आणि गट ‘ड’ कर्मचारी महासंघाने उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना संयुक्त निवेदन देत संप तात्पुरता स्थगित केल्याचे जाहीर केले. मात्र, बैठकीत योग्य निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा अधिकार राखून ठेवल्याचे पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट ‘क’ संघटनेचे अध्यक्ष महेश आलमले आणि सचिव गोरक्षनाथ गोफणे यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, बुधवारी दिवसभर शिवाजीनगर येथील पुणे न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. या आंदोलनाला विविध वकील संघटना आणि राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.