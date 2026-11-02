Maharashtra District Courts Bomb Threat : न्यायव्यवस्था हादरली! पुण्याच्या शिवाजीनगरसह राज्यभरातील न्यायालयांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी; एकाच वेळी मेल आल्याने मोठी खळबळ

महाराष्ट्रातील संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला हादरा देणारी एक अत्यंत अभूतपूर्व आणि गंभीर घटना सोमवारी दुपारी घडली आहे. पुण्याच्या शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालया सहित मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील डझनभराहून अधिक जिल्हा व सत्र न्यायालयांना एकाच वेळी ईमेलद्वारे बॉम्बने उडवून देण्याची थेट धमकी देण्यात आली आहे. सोमवार हा आठवड्याचा पहिला दिवस असल्याने राज्यभरातील न्यायालयांमध्ये हजारो पक्षकार, वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची प्रचंड गर्दी असतानाच हा धमकीचा संदेश धडकल्याने सर्वत्र एकाच वेळी प्रचंड खळबळ आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे..धमकीचे गांभीर्य ओळखून वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या आदेशानंतर तातडीने सर्व न्यायालयांच्या इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या असून, संपूर्ण राज्यभरात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..Beed Court Bomb Threat: बीड जिल्हा न्यायालय उडवून देण्याची धमकी! ईमेलमुळे खळबळ, बॉम्ब शोध पथकाकडून संपूर्ण न्यायालयाची कसून तपासणी.कामकाज ठप्प, संपूर्ण परिसर रिकामापुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात (शिवाजीनगर) विविध महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी सुरू असतानाच न्यायालयाच्या अधिकृत ईमेलवर बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी आल्याचे स्पष्ट होताच सुरक्षा यंत्रणांची मोठी पळापळ झाली. पुणे पोलिसांनी क्षणाचाही विलंब न लावता संपूर्ण शिवाजीनगर कोर्ट परिसराचा ताबा घेतला. खबरदारीचा उपाय म्हणून न्यायालयात उपस्थित असलेले सर्व माननीय न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी आणि कामानिमित्त आलेल्या हजारो पक्षकारांना तातडीने इमारतीबाहेर हलवण्यात आले. न्यायालयाचे सर्व कामकाज तात्पुरते थांबवून मुख्य प्रवेशद्वारांवर कडक नाकाबंदी करण्यात आली आहे..बॉम्ब शोधक आणि श्वान पथकाकडून कसून झाडाझडतीपुणे पोलिसांचे बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (BDDS), श्वान पथक आणि गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तात्काळ शिवाजीनगर न्यायालयात दाखल झाले. न्यायालयाचे सर्व मजले, न्यायाधीशांचे कक्ष, बार रूम, रेकॉर्ड रूम, स्वच्छतागृहे आणि न्यायालय आवारात पार्क केलेल्या शेकडो वाहनांची मेटल डिटेक्टरच्या साहाय्याने कसून तपासणी सुरू करण्यात आली. शिवाजीनगर न्यायालय परिसराला अक्षरशः पोलीस छावणीचे स्वरूप आले असून, प्रत्येक संशयास्पद वस्तूची बारकाईने तपासणी केली जात आहे..कोकणापासून विदर्भापर्यंत सर्वच जिल्हा न्यायालयांना एकाच वेळी धमकीचा फटकापुण्याप्रमाणेच राज्यातील इतर सर्व विभागांतील न्यायालयांमध्येही एकच गोंधळ उडाला. ठाणे, मुंबईतील दिंडोशी, नाशिक, कोकणातील रत्नागिरी, पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, सोलापूर आणि अहिल्यानगर, मराठवाड्यातील बीड, परभणी, हिंगोली तसेच विदर्भातील अमरावतीसह अनेक जिल्हा न्यायालयांना एकाच वेळी हा धमकीचा मेल प्राप्त झाला. सर्वच जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पोलीस आणि बीडीडीएस पथकांनी न्यायालयांचा ताबा घेऊन इमारती निर्मनुष्य केल्या. प्राथमिक तपासणीत अद्याप कुठेही कोणतीही स्फोटक वस्तू आढळलेली नाही..Sharad Pawar drought visit relief : 'पाण्यासाठी गाव विकायला काढलेल्या' गावकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी! शरद पवारांनी जागेवरच सुपूर्त केला ५० लाखांचा धनादेश.न्यायव्यवस्थेला वेठीस धरणाऱ्या सायबर भामट्यांचा शोध सुरूएकाच वेळी संपूर्ण महाराष्ट्रातील इतक्या संवेदनशील न्यायालयांना धमकीचे ई-मेल पाठवून न्यायव्यवस्थेत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अज्ञात सायबर सूत्रधारांचा शोध घेण्यासाठी पुणे सायबर पोलीस सेल, राज्य सायबर विभाग आणि दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) युद्धपातळीवर कामाला लागले आहेत. .हा ईमेल कोणत्या व्हीपीएन (VPN), प्रॉक्सी सर्व्हर किंवा बनावट डोमेनवरून पाठवण्यात आला, याचा तांत्रिक माग काढला जात आहे. हा केवळ न्यायालयांचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत करण्यासाठी केलेला खोडसाळपणा (Hoax Threat) आहे की यामागे काही समाजकंटकांचा मोठा कट आहे, या दोन्ही बाजूंनी पोलीस कसून तपास करत आहेत. नागरिकांनी आणि पक्षकारांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता बाळगावी, असे आवाहन पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.