पुणे

आजचा धरणसाठा

आजचा धरणसाठा
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राज्यातील प्रमुख धरणांतील बुधवार (ता. १५) सकाळी ९ वाजेपर्यंतचा पाणीसाठा
(महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग)

धरणाचे नाव प्रकल्पीय पाणीसाठा (टीएमसी) आजचा पाणीसाठा (टीएमसी) उपयुक्त पाणीसाठा (%)
गोसीखुर्द ४०.४७ २३.७५ ३६.०४%
तोतलाडोह ४१.२१ २५.७२ ५६.४६%
पैठण (जायकवाडी) १०२.७५ ५०.२७ ३१.४१%
मांजरा ७.९१ २.७४ १६.६४%
येलदरी ३३.०१ १९.२७ ५१.९८%
विष्णुपुरी २.९५ १.१० ३४.९७%
भंडारदरा ११.०४ ६.७८ ६०.३७%
मुळा २६.०० ७.३६ २७.४५%
निळवंडे-२ ८.३३ २.९० ३३.७५%
हतनूर १३.७० ९.२८ ५०.९०%
दारणा ७.१५ ३.८९ ५४.४८%
गंगापूर ५.६५ ४.०६ ७१.७४%
गिरणा २१.४९ १०.४५ ४०.३३%
वैतरणा १२.५० ६.६९ ५०.३५%
दूधगंगा २५.४० ६.६८ २८.०९%
राधानगरी ८.३६ ५.३० ६०.६७%
नीरा देवघर ११.९२ ७.२० ५९.७३%
डिंभे १३.४९ ६.२७ ५०.२९%
भामा आसखेड ८.१४ ६.२४ ७५.३०%
चासकमान ८.५४ ६.९३ ७८.९६%
माणिकडोह १०.८७ ३.४६ ३४.०७%
पवना १०.७९ ७.७८ ६६.८९%
भाटघर २३.७६ १२.२२ ५२.२५%
खडकवासला ३.०३ २.९६ ९१.८१%
पानशेत १०.९७ ६.३४ ५९.६२%
वरसगाव १३.२६ ७.५४ ५५.४२%
गुंजवणी ३.७० २.४४ ६५.७६%
टेमघर ३.८१ १.४६ ३९.४६%
वारणा ३४.४० १४.०० ५१.०४%
धोम १३.५० ६.४९ ५५.६०%
कोयना १०५.२६ ४९.४४ ४८.२७%
उरमोडी ९.९६ ६.०३ ५९.३९%
वीर ९.८३ ९.८४ ९७.१२%
भीमा (उजनी) ११७.२४ २७.११ ५२.२२%
तिल्लारी १६.३६ ८.८४ ५२.९०%
भातसा ३४.४७ १९.५३ ५७.८२%
निम्न चोंढे ०.११ ०.१० ८७.५५%
तानसा ६.५२ ५.३४ ८१.५३%
ऊर्ध्व घाटघर ०.२१ ०.१० ४१.०५%

राज्यातील मोठ्या धरणांचा एकूण पाणीसाठा :

एकूण प्रकल्पीय क्षमता: १७१५.५४ टीएमसी
आजचा पाणीसाठा: ६४७.६८ टीएमसी
उपयुक्त पाणीसाठा: ४८.००%

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