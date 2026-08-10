धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती (सोमवारी सायं. ५ पर्यंत)

धरण - क्षमता (टीएमसी) - आजचा साठा (टीएमसी) - टक्केवारी - पाऊस मिमी. - एकूण पाऊस मिमी.

खडकवासला - १.९७ - १.९७ - १००.०० - ०५ - ७०८

पानशेत - १०.६५ - १०.६५ - १००.०० - ०० - २,०४५

वरसगाव - १२.८२ - १२.८२ - १००.०० - ०१ - १,९२७

टेमघर - ३.७१ - ३.७१ - १००.०० - १४ - २,८३२

पवना - ८.५१ - ८.४८ - ९९.७२ - ०७ - २,६७०

भामा आसखेड - ७.६७ - ७.५६ - ९८.५८ - ०० - ९०१

वडिवळे - १.०७ - १.०६ - ९८.९५ - ०० - २,४२५

डिंभे - १२.५० - ११.८८ - ९५.१४ - ०० - १,१०१

चासकमान - ७.५७ - ७.५७ - १००.०० - ०० - ९०९

गुंजवणी - ३.६९ - ३.३२ - ९०.०३ - ०७ - १,७६२

नीरा देवघर - ११.७३ - ११.६३ - ९९.१४ - ०४ - १,६८९

भाटघर - २३.५० - २३.५० - १००.०० - ०० - ७६६

वीर - ९.४१- ९.४१ - १००.०० - ०२ - ३४१