धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती (सोमवारी सायं. ५ पर्यंत)
धरण - क्षमता (टीएमसी) - आजचा साठा (टीएमसी) - टक्केवारी - पाऊस मिमी. - एकूण पाऊस मिमी.
खडकवासला - १.९७ - १.९७ - १००.०० - ०५ - ७०८
पानशेत - १०.६५ - १०.६५ - १००.०० - ०० - २,०४५
वरसगाव - १२.८२ - १२.८२ - १००.०० - ०१ - १,९२७
टेमघर - ३.७१ - ३.७१ - १००.०० - १४ - २,८३२
पवना - ८.५१ - ८.४८ - ९९.७२ - ०७ - २,६७०
भामा आसखेड - ७.६७ - ७.५६ - ९८.५८ - ०० - ९०१
वडिवळे - १.०७ - १.०६ - ९८.९५ - ०० - २,४२५
डिंभे - १२.५० - ११.८८ - ९५.१४ - ०० - १,१०१
चासकमान - ७.५७ - ७.५७ - १००.०० - ०० - ९०९
गुंजवणी - ३.६९ - ३.३२ - ९०.०३ - ०७ - १,७६२
नीरा देवघर - ११.७३ - ११.६३ - ९९.१४ - ०४ - १,६८९
भाटघर - २३.५० - २३.५० - १००.०० - ०० - ७६६
वीर - ९.४१- ९.४१ - १००.०० - ०२ - ३४१
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