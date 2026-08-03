Maharashtra Rain: राज्याला दिलासा! अवघ्या ८ दिवसांत १५२ टीएमसी पाण्याची भर; राज्यातील ४९ धरणांतून विसर्ग सुरू

पुणे : जुलैमध्ये मुसळधार पावसामुळे राज्यातील धरणांत मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झाली आहे. जलसंपदा विभागाच्या लहान, मध्यम व मोठ्या मिळून ३,०२९ प्रकल्पांची एकूण साठवण क्षमता १,४२२.१२ टीएमसी आहे. त्यापैकी सध्या ९७९.४० टीएमसी (२७,७४१.५९ दशलक्ष घनमीटर), म्हणजेच ६८.८७ टक्के साठा झाला आहे. .Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...मागील आठ दिवसांतच धरणांत तब्बल १५२ टीएमसी पाण्याची भर पडली आहे. त्यामुळे अनेक धरणे भरली असून, ४९ धरणांतून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत राज्यातील धरणांत ७१.१५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता. त्याच्या तुलनेत यंदाचा साठा सुमारे २.३ टक्क्यांनी कमी आहे. .या साठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिनाभरात धरणांमध्ये ५८४.३९ टीएमसी पाण्याची आवक झाली आहे. त्यामुळे अनेक धरणांतील पाणीसाठा ५० टक्क्यांहून अधिक झाला असून, काही धरणे भरून वाहू लागली आहेत.कोकणात भातसा धरणातून ७,८२१ क्युसेक, तसेच अप्पर वैतरणा, सूर्या आणि धामणी धरणांतूनही पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. याशिवाय जगबुडी नदी, गडनदी आणि सातंडी नाला प्रवाही झाले आहेत..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.विभागनिहाय उपलब्ध धरण पाणीसाठा (टीएमसी)विभाग धरणांची संख्या उपलब्ध पाणीसाठा टक्केनागपूर ३८७ ९५.५० ५७अमरावती २७६ ७६.५० ५५छत्रपती संभाजीनगर ९२९ १११.२४ ४३नाशिक ५३९ १४५.७१ ६९पुणे ७२४ ४४१.६५ ८२कोकण १७४ १०८.७६ ८४एकूण ३०२९ ९७९.४० ६८ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.