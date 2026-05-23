Maratha History: मराठ्यांचा इतिहास वगळल्याचा निषेध; महाराष्ट्र धर्म मोर्चा, गौरवशाली इतिहास जपण्यासाठी पुण्यात आंदोलन

पुणे: ''महाराष्ट्र हा केवळ भौगोलिक प्रदेश नसून तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कर्तृत्व, छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान आणि स्वराज्यासाठी लढलेल्या मावळ्यांच्या त्यागाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे मराठा साम्राज्याचा इतिहास आणि नकाशा 'सीबीएसई'च्या आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात पुन्हा समाविष्ट व्हावा,'' अशी मागणी सातारा गादीच्या प्रतिनिधी छत्रपती वृषाली राजे भोसले यांनी केली. .'एनसीईआरटी'च्या हिंदी व इंग्रजी माध्यमांच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळण्यात आला असून राज्य सरकारने पत्र देऊनही 'एनसीईआरटी'ने अद्याप त्याची दखल घेतलेली नाही. याच्या निषेधार्थ पुण्यात 'महाराष्ट्र धर्म मोर्चा' काढण्यात आला. .लाल महालापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निघालेल्या या मोर्चात इतिहास संशोधक, अभ्यासक, विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यावेळी वृषाली राजे भोसले यांनी 'एनसीईआरटी'कडून मराठा साम्राज्याचा गौरवशाली इतिहास विद्यार्थ्यांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. .राज्य सरकारने केंद्राकडे याबाबत ठोस पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. मराठा साम्राज्याचा नकाशा पुन्हा पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.