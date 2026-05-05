Maharashtra Day celebration : शिवनेरीवरील सुवर्णक्षणांना उजाळा; सह्याद्रीच्या पुढाकाराने जुन्नरमध्ये दरवर्षी महाराष्ट्र दिन सांस्कृतिक महा उत्सव

जुन्नर : महाराष्ट्र दिनाच्या घोषणेपूर्वी २७ एप्रिल १९६० रोजी मंगल कलशाचे पूजन किल्ले शिवनेरीवर होऊन महाराष्ट्र राज्याच्या घोषणेची मूहूर्तमेढ रोवली गेली. या सुवर्णक्षणांना उजाळा देणारा सोहळा राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून जुन्नर शहरात गुरुवार ता ७ मे रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राची लोकधारा या सांस्कृतिक कार्यक्रमासह वारकरी चित्ररथ दिंडीचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहीती जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी दिली. या सोहळ्याचे आयोजन दरवर्षी करण्यात यावे अशी मागणी जुन्नर येथील सह्याद्री गिरीभ्रमण संस्था आणि कलोपासक संस्थांनी मुख्यमंत्र्यांसह सांस्कृतिक विभागाकडे केली होती. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ मान्यता दिली आणि पहिल्या वर्षी त्यासाठी साडेनऊ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याचे आमदार सोनवणे यांनी सांगितले..गुरुवार ता. 7 मे रोजी सायंकाळी ६ ते ८ या वेळेत जुन्नर शहरातील सिद्धीविनायक मंदीर ते गणपती विसर्जन मार्गाने वारकरी चित्ररथ दिंडी काढण्यात येणार आहे. तर धान्यबाजार येथे महाराष्ट्र राज्याच्या जयजयकाराचा हुंकार जागविणारा द फोक महाराष्ट्राची लोकधारा हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे..महाराष्ट्र दिनाच्या घोषणेपूर्वी २७ एप्रिल १९६० रोजी मंगल कलशाचे पूजन किल्ले शिवनेरीवर होऊन महाराष्ट्र राज्याच्या घोषणेची मूहूर्तमेढ रोवली गेली. या सुवर्णक्षणांना उजाळा देणारा सांस्कृतिक व महाराष्ट्राच्या जडण घडणीचा इतिहास लोकांपर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने सह्याद्री गिरीभ्रमण संस्थेने संकल्पना व प्रस्ताव सांस्कृतिक विभाग कडे सादर केला व त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुमती दिल्यामुळे व आमदार शरद सोनवणे यांच्या पुढाकाराने हा सांस्कृतिक महोत्सव दरवर्षी होणार आहे.- राहुल जोशी, अध्यक्ष - सह्याद्री गिरिभ्रमण संस्था, जुन्नर (जि.पुणे).