Dattatray Bharne Drought Relief : महाराष्ट्रातील दुष्काळावर कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे काय म्हणाले? किती टप्प्यात मदत करणार?

Maharashtra drought relief package : पावसाने दिलेल्या दीर्घ खंडामुळे सोयाबीन, कापूस, उडीद, तूर यांसह खरीप पिकांना मोठा फटका बसला. अनेक भागांत पिके करपून गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळाचा ‘ट्रिगर-१’ लागू झाल्याने संबंधित दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या निकषानुसार मिळणाऱ्या सवलती देण्यात येतील. त्यांना टप्प्याटप्प्याने मदत केली जाईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली..‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे पावसाचा मोठा खंड पडल्याने खरीप पिकांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच आमदार आणि खासदारांनी प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. पीक परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.दुष्काळाच्या संदर्भातील ज्या सवलती आणि उपाययोजना लागू असतील, त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येतील. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांसाठी चारा तसेच पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे भरणे यांनी सांगितले..शासनाच्या मदतीचा आधार मिळणारराज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण असून, यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध मदत व सवलतींचा आधार मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत मिळवून देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली..Maharashtra Drought 2026 : राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, ट्रिगर-१ लागू झालेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत.पावसाचा खंड तसेच जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पावसाची तूट आदी बाबींचा विचार करून दुष्काळाचा पहिला ‘ट्रिगर’ निश्चित केला जातो. यंदा २६५ तालुक्यांत हा ट्रिगर लागू झाल्यानंतर दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच मराठवाडा आणि विदर्भातील पीक परिस्थितीची पाहणी केली होती. या भागातील पीक परिस्थिती अत्यंत खराब असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. विशेषतः सोयाबीन, काही भागांतील कापूस, उडीद आणि तूर पिकांचे नुकसान झाले आहे. तसेच चारा आणि पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.