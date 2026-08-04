Farmer Loan Waiver 2026: शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! कर्जमाफीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ७ हजार कोटींचा निधी मंजूर, ९४ हजार शेतकरी अपात्र

पुणे: ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात सात हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या निधीच्या वितरणाचा प्रारंभ उद्या (ता. ४) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होण्याची शक्यता आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ साठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ७ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यास ३० जुलै रोजी मंजुरी देण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यासाठी हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्याचे वितरण सहकार आयुक्तांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले राज्य सरकारने या योजनेअंतर्गत १६ लाख ९६ हजार लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी प्रसिद्ध केली आहे..९४ हजार शेतकरी अपात्रकर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांच्या प्राथमिक यादीची राज्य सरकारने आयकर विभागामार्फत पडताळणी केली होती. या पडताळणीत आयकर भरणारे ९४ हजार लाभार्थी आढळून आले. योजनेच्या निकषांनुसार आयकरदाते कर्जमाफीस पात्र नसल्याने त्यांना लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आले आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.ओटीएस, प्रोत्साहनपर अनुदानाचाही समावेशया योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्ज माफीबरोबरच ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (ओटीएस) आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदानाचाही समावेश आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात थकीत पीककर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिल्यानंतर पुढील टप्प्यात ओटीएस घटकाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या घटकातून सुरुवातीला सुमारे ६ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.