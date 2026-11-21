पुणे : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली. या यादीत राज्यातील एक लाख ६९ हजार ८२० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या कर्जातील स्वतःच्या हिश्श्याची रक्कम संबंधित बँकेत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत जमा करावी लागणार आहे. या मुदतीत रक्कम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळेल..पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (ओटीएस) आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन टप्पे समाविष्ट आहेत. पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफी घटकाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्याअंतर्गत २४ जुलै, ११ सप्टेंबर, १२ ऑक्टोबर आणि २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एकूण २५ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. यापैकी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या २० लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये १८ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जमा करण्यात आली. .आता योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील ओटीएस घटकाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील एक लाख ६९ हजार ८२० पात्र शेतकऱ्यांची यादी २० नोव्हेंबर रोजी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ओटीएसनुसार दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली स्वतःच्या हिश्श्याची रक्कम संबंधित बँकेत जमा करावी लागणार आहे. एकापेक्षा अधिक कर्जखाती असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कोणत्याही एका कर्जखात्यात स्वतःच्या हिश्श्याची रक्कम जमा करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित खात्यात ओटीएसनुसार देय असलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम जमा करू नये, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे..विभागनिहाय लाभार्थीनाशिक४८,३७९पुणे४०,९४६छत्रपती संभाजीनगर३९,५९७अमरावती२५,९१७नागपूर१२,००२कोकण२,९७९एकूण : १,६९,८२०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.