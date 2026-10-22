पुण्यातील आणखी १६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

पुणे, ता. २२ : राज्यातील आणखी एक लाख १५ हजार ६९७ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत गुरुवारी राज्य सरकारने चौथी यादी प्रसिद्ध केली. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील १६ हजार २४६ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये पीक कर्ज खाती असलेल्या शेतकऱ्यांना या यादीत स्थान दिले आहे.
शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणानंतर कर्जमाफीची रक्कम कर्ज खात्यात जमा होणार आहे. राज्य सरकारने या योजनेंतर्गत यापूर्वी तीन याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. पहिल्या यादीत १६ लाख ९६ हजार २०१, दुसऱ्या यादीत चार लाख १९ हजार ७३७, तर तिसऱ्या यादीत तीन लाख ५१ हजार १९२ शेतकऱ्यांचा समावेश होता. या तीन याद्यांमधून आत्तापर्यंत २४ लाख ६७ हजार १३० शेतकऱ्यांचा समावेश केला आहे. आता चौथ्या यादीत आणखी एक लाख १५ हजार ६९७ शेतकऱ्यांचा समावेश झाल्याने एकूण लाभार्थ्यांची संख्या २५ लाख ८२ हजार ८२७ झाली आहे. या योजनेसाठी बँकांनी ३१.१७ लाख थकीत कर्ज खात्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे. महाआयटीकडून या माहितीचे संगणकीय परीक्षण करण्यात येत आहे. या योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या, तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पीक कर्ज आणि पुनर्गठित कर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जात आहे.
महत्त्वाचे...
- ३१ मार्च २०२६ ची थकबाकी तपासून आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक
- दोन लाखांवरील थकबाकीलाही ‘हेअरकट’ धोरणानुसार कर्जमाफी
- मृत, वयोवृद्ध लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती
- चौथ्या यादीतील नावे बँका, विकास संस्था व ग्रामपंचायतींत प्रसिद्ध
दृष्टिक्षेपात...
जिल्हा बँक : ७३,९२१
व्यापारी बँका : ४१,७७६
चौथ्या यादीतील लाभार्थी
विभाग -- शेतकरी
पुणे -- ३०,२४७
नागपूर -- ४,६०२
अमरावती -- १३,३४०
छत्रपती संभाजीनगर -- ४७,५४७
नाशिक -- १४,१६५
कोकण -- ५,७९६
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