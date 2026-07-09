Pune: अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव )अभियांत्रिकी महाविद्यालयात राज्यातील पहिले 'इलेक्ट्रिक व्हेईकल टेक्नॉलॉजी' पदव्युत्तर शिक्षण

डी. के. वळसे पाटीलमंचर: अवसरी खुर्द (ता.आंबेगाव) येथील शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून 'इलेक्ट्रिक व्हेईकल टेक्नॉलॉजी (मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग)' या विषयातील पदव्युत्तर पदवी (एम.टेक.) अभ्यासक्रम सुरू करण्यास सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांनी मान्यता दिली आहे. राज्यातील या विषयातील हा पहिलाच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असल्याने इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनाला मोठी चालना मिळणार आहे..सन २००९ मध्ये स्थापन झालेल्या या महाविद्यालयात सध्या संगणक, स्वयंचल, यांत्रिकी, स्थापत्य, उपकरणीकरण व अणूविद्युत अभियांत्रिकीचे पदवी अभ्यासक्रम राबविले जात आहेत. आता प्रथमच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू होत असून त्यामुळे संस्थेच्या शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भर पडणार आहे. या अभ्यासक्रमासाठी एकूण १८ प्रवेश क्षमता मंजूर करण्यात आली आहे. मेकॅनिकल, प्रॉडक्शन, ऑटोमोबाईल, इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग, ऑटोमेशन अँड रोबोटिक्स तसेच मेकॅट्रॉनिक्स शाखेतील पदवीधर विद्यार्थ्यांना सीईटी सेलमार्फत प्रवेश घेता येणार आहे..Supreme Court: 'पोलिसांकडे जा, व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा', पैगंबरविरोधी वक्तव्य प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश.इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र झपाट्याने विकसित होत असताना या अभ्यासक्रमामुळे अत्याधुनिक संशोधनाला चालना मिळेल. तसेच परिसरातील उद्योगांना कुशल व प्रशिक्षित अभियंते उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याचे महाविद्यालय प्रशासनाने सांगितले..या अभ्यासक्रमासाठी माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने ता.६ जून २०२५ रोजी यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केल्यानंतर अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE) कडे पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार ता.२८ एप्रिल २०२६ रोजी एआयसीटीईची मान्यता मिळाली. त्यानंतर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांनी बुधवारी (ता.८) अंतिम मान्यता प्रदान केली..Beed Farmer Successful Story : 50 हजारांची नोकरी सोडली अन् 63 व्या वर्षी बीडच्या माळरानावर पिकवलं 'काळं सोनं'; उच्चशिक्षित शेतकऱ्याची दुष्काळावर मात, कसं फिरवलं नशीब?.या मान्यतेबद्दल महाविद्यालयाने दिलीप वळसे पाटील यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी या नव्या अभ्यासक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शुभेच्छा देत, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.