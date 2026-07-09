पुणे

Pune: अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव )अभियांत्रिकी महाविद्यालयात राज्यातील पहिले 'इलेक्ट्रिक व्हेईकल टेक्नॉलॉजी' पदव्युत्तर शिक्षण

Maharashtra Gets Its First MTech in Electric Vehicle Technology: आवसरी खुर्द येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात राज्यातील पहिला इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान विषयाचा MTech अभ्यासक्रम २०२६-२७ पासून सुरू होणार आहे.
Pune

Pune

esakal

डी. के. वळसे पाटील
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डी. के. वळसे पाटील

मंचर: अवसरी खुर्द (ता.आंबेगाव) येथील शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून 'इलेक्ट्रिक व्हेईकल टेक्नॉलॉजी (मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग)' या विषयातील पदव्युत्तर पदवी (एम.टेक.) अभ्यासक्रम सुरू करण्यास सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांनी मान्यता दिली आहे. राज्यातील या विषयातील हा पहिलाच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असल्याने इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनाला मोठी चालना मिळणार आहे.

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