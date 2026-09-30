Maharashtra Food Culture: महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीचा अनोखा ठेवा आता कोशबद्ध; ‘महाराष्ट्राची परंपरा’ खंडाचे प्रकाशन

पुणे: ‘महाराष्ट्र खाद्य संस्कृती कोश’ या अनोख्या आणि खाद्य संस्कृती जपणाऱ्या कोशाच्या “महाराष्ट्राची परंपरा: सण, उत्सव आणि खाद्यसंस्कृती” या पहिल्या खंडाच्या दोन भागांचे प्रकाशन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत नुकतेच करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मान्यतेने आणि टि.म.वि च्या माध्यमातून या कोशनिर्मितीचे कार्य चालू आहे. .Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.महामहोपाध्याय प्रा. (डॉ.) अभिजीत जोशी या कोशाचे मुख्य संपादक आणि प्रधान संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत. या कोशाच्या निर्मितीमुळे महाराष्ट्रामध्ये लोप पावत चाललेली पुरातन खाद्य संस्कृती आणि त्यामध्ये असणाऱ्या परंपरा या पुन्हा पुनर्जीवित होऊन खाद्य संस्कृतीचा हा वारसा पुढील पिढ्यांना मिळावा तो सशक्तपणे देशपातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भविष्यात जाण्यासाठी महाराष्ट्र शासन हे प्रयत्न करत आहे, त्या दृष्टीने या खाद्य संस्कृती कोशाची निर्मिती होणे खूप महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे..या कोशामध्ये वेद आणि आधुनिक काळातील अनेक व्यंजने (रेसिपीज) आणि पोषणमूल्य यांचा समावेश करण्यात आला आहे त्यामुळे बदलत्या काळामध्ये आरोग्याचा विचार करून सशक्तपणे खाद्य संस्कृती जपण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मत डॉ.जोशी यांनी या प्रसंगी व्यक्त केले तसेच हा ऐतिहासिक ठेवा आपण जपून पुढील पिढ्यांना तो सशक्तपणे दिल्यास आत्ताचे आजार,बदलती जीवनशैली या गोष्टींमध्ये बदल होऊन एक सशक्त आणि आरोग्यदायी पिढी आपण निर्माण करू असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल, महामहिम जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर कार्याची प्रशंसा केली. सदर कार्यक्रमास महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, श्री. अजित बाविस्कर, श्री. अतुल खानोलकर, टि.म.वि च्या कुलगुरू डॉ. गीताली टिळक, कोशाच्या सह-संपादिका डॉ. मनोजा जोशी, अंकिता जोशी इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.