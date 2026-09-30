पुणे

Maharashtra Food Culture: महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीचा अनोखा ठेवा आता कोशबद्ध; ‘महाराष्ट्राची परंपरा’ खंडाचे प्रकाशन

Maharashtra Tradition Volume Documents the States Food Heritage: पुरातन सण-उत्सवांपासून आधुनिक व्यंजनांपर्यंत महाराष्ट्राच्या खाद्य परंपरांचा दस्तऐवजीकरण; पोषणमूल्यांसह वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न
Maharashtra Tradition Volume Documents Maharashtra Food Culture With Ancient Recipes Nutrition and Festival Traditions

Maharashtra Tradition Volume Documents Maharashtra Food Culture With Ancient Recipes Nutrition and Festival Traditions

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: ‘महाराष्ट्र खाद्य संस्कृती कोश’ या अनोख्या आणि खाद्य संस्कृती जपणाऱ्या कोशाच्या “महाराष्ट्राची परंपरा: सण, उत्सव आणि खाद्यसंस्कृती” या पहिल्या खंडाच्या दोन भागांचे प्रकाशन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत नुकतेच करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मान्यतेने आणि टि.म.वि च्या माध्यमातून या कोशनिर्मितीचे कार्य चालू आहे.

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