आरोग्य केंद्रांतील मोफत चाचण्यांचा पेच

पुणे, ता. २८ : राज्यातील आरोग्य विभागाच्या तब्बल दोन हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये बाह्यस्त्रोतांद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या मोफत रक्तचाचण्यांची सुविधा बंद करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. या सुविधा आरोग्य विभाग पुरविणार असल्याचे म्हटले असले तरी, विभागाकडे पुरेशा सामग्री व सुविधांचा अभाव असल्याने सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या चाचण्यांच्या सुविधांवरच गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.
राज्यात २० ते ३० हजार लोकसंख्येसाठी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यरत आहे. अशा दोन हजारांहून अधिक केंद्रांमध्ये २०१७ पासून ‘एचएलएल लाइफ केअर लिमिटेड’ या खासगी कंपनीमार्फत मोफत रक्तचाचण्यांची सुविधा पुरविली जाते. सुरुवातीला राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि २०२१ पासून १५ व्या वित्त आयोगातून या चाचण्यांची देयके दिली जात आहेत. मात्र, निधी अपुरा पडत असल्याने ही सुविधा बंद करण्यात यावी, अशा आशयाचे पत्र आरोग्य विभागाच्या सहसंचालक (प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र व दवाखाने) डॉ. सरिता हजारे यांनी राज्यातील सहा आरोग्य परिमंडळांच्या उपसंचालकांना व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे.
रुग्णांना फटका बसण्याची भीती
बाह्यस्त्रोतांद्वारे मिळणारी ही सेवा बंद झाल्यानंतर आरोग्य विभाग स्वतः या चाचण्यांची सुविधा देणार असल्याचा दावा करत आहे. मात्र, अनेक केंद्रांमध्ये अद्याप आवश्यक मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत रुग्णांना निदानासाठी खासगी प्रयोगशाळांमध्ये पैसे खर्च करावे लागण्याची भीती आरोग्य कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील हजारो रुग्णांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.
या चाचण्या संबंधित केंद्रांच्या स्वतःच्या प्रयोगशाळांमध्ये इन-हाउस पद्धतीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपकरणांची खरेदी १५ व्या वित्त आयोगामार्फत करण्यात आली आहे. देयके थकीत असल्याने हा निर्णय घेतला आहे.
- डॉ. सरिता हजारे, सहसंचालक, आरोग्य विभाग, मुंबई
